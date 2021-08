MIAMI, Estados Unidos. – Costa Rica concedió refugio político a la periodista cubana Karla Pérez González, aseguró la joven de 23 años en sus redes sociales, este lunes. “Mi segundo país, Costa Rica, donde me hice adulta y he pasado los últimos cuatro años de mi vida, acaba de otorgarme la condición de REFUGIADA”, escribió la reportera en sus perfiles de Twitter y Facebook.

Costa Rica es “una democracia ejemplar, no tengo que decirlo”, agregó. “La dictadura cubana me destierra y CR, en este ‘regreso’, me recibe con los brazos abiertos y reconoce mi derecho a un pedacito de tierra. GRACIAS”.

En declaraciones exclusivas a CubaNet, la joven periodista cubana aseguró que su prohibición de entrada a la Isla la hizo “pensar que nadie está a salvo”. “Yo, con 18 años tuve que venirme con una mochila, sola, a Costa Rica a perseguir mi sueño de estudiar Periodismo porque en mi país se me negaba esa posibilidad. Me la negó la dictadura cubana”, explicó.

El pasado 18 de marzo, el régimen cubano prohibió a Pérez González abordar un avión rumbo a La Habana, después de pasar cuatro años en San José, Costa Rica, donde se graduó de Periodismo.

La joven, que también pretendía reencontrase con su familia tras una larga ausencia, fue abordada en su escala en Panamá por agentes de la aerolínea Copa Airlines, quienes le informaron que no podía abordar el avión porque su entrada a Cuba estaba prohibida.

La única respuesta ante tal arbitrariedad fue un audio de WhatsApp de un funcionario cubano sin identificar. En él se escucha que la prohibición no se debía a un problema de prórroga ni de documentación, dijo Pérez en esa ocasión al medio donde se desempeña como periodista, ADN Cuba.

Tras quedarse varada en el aeropuerto internacional de Ciudad de Panamá, la joven periodista tuvo que regresar a Costa Rica, donde las autoridades nacionales la acreditaron legalmente como solicitante de refugio político.

En 2017, cuando apenas tenía 18 años, fue expulsada de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Pérez era miembro del grupo opositor Somos +, y su postura crítica hacia el Gobierno le valió entonces la separación de la casa de altos estudios.

A pesar de que sus calificaciones eran positivas y de que Cuba es miembro activo de la UNESCO, en el país se viola periódicamente la libertad académica reconocida en 1997 por la organización internacional. Es común que profesores y estudiantes sean expulsados de centros universitarios por discriminación política.

“Mi sueño y mi meta más grande es regresar a Cuba; tener la opción de elegir dónde quiero morirme. (…) Ese es mi sueño, pero en términos prácticos lo que sigue ahora para mí es continuar trabajando por la libertad de Cuba desde mi trinchera, que es el periodismo, como lo vengo haciendo desde hace cuatro años”, confesó a CubaNet.

“A la dictadura hay que seguirla denunciando. Hay que seguir presionando y eso es lo que voy a hacer hasta que me den las fuerzas”, terminó la joven periodista.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.