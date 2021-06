LA HABANA, Cuba. ─ Tu Envío, el portal digital destinado al comercio electrónico en Cuba, inauguró Almacén Caribe, un nuevo establecimiento digital disponible para la provincia de La Habana, informó ayer la Corporación CIMEX por medio de su canal oficial en Telegram.

La entidad estatal explicó a los usuarios que las ventas se realizarán de lunes a viernes, con horario de inicio a las 10 de la mañana, funcionando en dos modalidades: “primero se venderán los combos con entrega a domicilio y después los centros de entrega en los municipios Playa, Habana del Este y Diez de Octubre”.

El nuevo espacio digital cuenta con la opción de “centros de entrega”, donde el usuario podrá recoger los productos en “lugares cercanos a su domicilio o centros de trabajo” en el horario de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

La nota añade que si después de realizada la compra el cliente no recoge la mercancía en cinco días, se cancelará la orden.

Aplicaciones cubanas como Mi Alerta y Comprando en Cuba, que se utilizan para facilitar la compra en Tu Envío, también lanzaron actualizaciones para incluir la nueva tienda y realizar algunas mejoras.

“Nos costó llegar al resultado. Todos saben que Tu Envío se encuentra saturado y nos cuesta realizar las pruebas para llegar a una conclusión fiable, pero prometemos carritos para mañana”, afirmaron los desarrolladores de la aplicación.

Los programadores señalaron que se encuentran “en una gran batalla para poder probar todo lo que quieren porque la plataforma Tu Envío cada día responde más lento”.

Un intento por ingresar a la nueva tienda nos arrojó el siguiente error: “En estos momentos no estamos recibiendo nuevas órdenes hasta procesar el alto volumen de órdenes recibidas”.

“Desde marzo no cojo nada y ni siquiera me salen los combos. Todos los días pierdo tiempo, gasto megas de los planes de Internet y no se puede coger nada. No es fácil”, comentó en redes sociales un usuario que se identificó como Melfi.

De acuerdo con estadísticas oficiales de la Corporación CIMEX, Tu Envío en La Habana cuenta con 207 567 usuarios registrados con “actividad frecuente”. Sin embargo, en el día de ayer se vendieron 2 301 módulos. Mayabeque posee 18 296 usuarios y se vendieron 187 módulos ese mismo día. Así se comporta la plataforma desde hace meses.

Aunque Tu Envío ha estado funcionando por más de un año, los usuarios continúan quejándose por los escases de ofertas y la dificultad a la hora de adquirir los llamados combos. Se trata de la única plataforma digital donde los cubanos pueden encontrar productos básicos en moneda nacional.

