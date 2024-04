MIAMI, Estados Unidos. – La iniciativa “Copas para Cuba”, lanzada en 2021 por el emprendimiento La Mina, busca transformar la percepción y el uso de las copas menstruales en la mayor de las Antillas, un país donde prevalecen métodos más tradicionales y a menudo inaccesibles de gestión menstrual, y donde las almohadillas sanitarias apenas se producen.

Recientemente, Marbelis González, una de las líderes de “Copas para Cuba”, en una entrevista con la agencia de noticias EFE, resaltó la funcionalidad y valor de las copas menstruales, especialmente en un contexto donde las instituciones de Salud Pública no ofrecen información ni protocolos sobre estos productos.

Según la entrevistada, en Cuba la adopción de las copas menstruales es baja debido a la preferencia por productos más tradicionales como almohadillas sanitarias y tampones, que prácticamente no existen o tienen altos precios en el mercado informal.

Aunque la copa menstrual no es popular por la falta de información, entre otros motivos, sus altos precios son también una limitante: pueden costar casi un salario mínimo, de acuerdo con EFE.

No obstante, González resaltó la ventaja de las copas sobre otros métodos: “Muchas cubanas no entienden que pueden llevar una vida normal con las copas y además no tener el estrés ese de velar si nos manchamos de sangre”.

Asimismo, subrayó que las copas ofrecen una alternativa cómoda, higiénica y ecológica que permite a las mujeres participar en actividades diarias sin preocupación.

Escasez de almohadillas: de mal en peor

Aunque su uso es minoritario aún en la Isla, las copas menstruales podrían ser una alternativa al uso de almohadillas sanitarias, cuya producción se encuentra en crisis en la Isla y cuya calidad ha sido cuestionada siempre.

Otro reporte de EFE de inicios de este año precisó que, en medio de la persistente crisis económica del país, más de tres millones de cubanas se enfrentan a la escasez de este producto esencial, que ha desaparecido de las farmacias estatales y solo está disponible a precios elevados en tiendas en divisas y negocios de revendedores.

Yanet Hernández, una habanera de 31 años y cajera en una tienda en moneda libremente convertible (MLC), contó su experiencia a al medio de noticias: “Es agobiante conseguir las íntimas y, además, que me alcancen todo el período”. Con un salario mensual que no llega a los 3.000 pesos cubanos (CUP), la mujer dijo que se veía obligada a buscar alternativas como trapitos, algodón o cualquier cosa que esté al alcance, debido a los elevados precios de las íntimas.

Por su parte, Carla Brito, de 37 años y turoperadora en una agencia de turismo inglesa, se enfrenta al mismo problema. A pesar de poder pagar las almohadillas en dólares o pesos cubanos a través de revendedores en internet, critica la calidad de las almohadillas que se venden en la farmacia: “Son malísimas: no se pegan bien, son superfinitas y, además, te dan solo un paquete con 10 unidades por cada mujer de la familia”.

La marca nacional Mariposa, producida por la estatal de Materiales Higiénicos Sanitarios (Mathisa), solía ser una opción asequible a 1,20 pesos cubanos, pero ha desaparecido prácticamente de la red de farmacias cubanas.

La falta de materiales paralizó la producción de Mathisa en Sancti Spíritus durante varios meses el año pasado. Aunque se aspiraba a fabricar tres millones de paquetes entre octubre y diciembre, la prensa oficial no ha dicho que pasó con esta previsión.

“Todas las materias primas que utilizamos son importadas y en los primeros meses del año tuvimos limitaciones con el financiamiento, pero ya lo aprobaron, se concretaron las negociaciones con los proveedores y ahora estamos en espera de que las fabriquen”, había dicho al medio local Escambray Ángel Pozo González, director de esta Unidad Empresarial de Base a mediados de 2023.

La situación se ha agravado a tal extremo en los últimos años, que los antiguos métodos usados durante la crisis económica de los años 90, nombrada eufemísticamente por el régimen como “Período Especial”, han retornado.

Las mujeres cubanas se han visto en la necesidad de recolectar pedazos de tela o elaborar almohadillas caseras con los pañales desechables de niños y adultos.

