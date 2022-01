MIAMI, Estados Unidos. – La aerolínea panameña Copa Airlines incrementó su frecuencia de viajes a Cuba y restableció las conexiones entre Ciudad de Panamá y Holguín y Santa Clara, informó esta semana la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A. (ECASA).

Desde este lunes 3 de enero, despegarán cinco vuelos diarios desde el Aeropuerto Internacional “José Martí”, de La Habana. Mientras, los sábados y domingos se reactivarán los vuelos a Ciudad de Panamá desde el Aeropuerto Internacional “Abel Santamaría”, de Santa Clara (a partir del 11 de enero serán todos los martes y jueves, según el comunicado de ECASA).

Por su parte, el Aeropuerto Internacional “Frank País”, de Holguín, recibirá vuelos de la aerolínea panameña cada miércoles, jueves y domingo.

La nota de ECASA también recuerda que desde noviembre de 2021, Copa Airlines estableció entre sus políticas de equipaje que los viajeros solo podrían llevar dos maletas con un peso de hasta 23 kilogramos cada una.

Por otro lado, desde mediados de noviembre los cubanos que necesiten hacer escala en Panamá no están obligados a contar con un visado, siempre y cuando no excedan las 12 horas de estancia en los aeropuertos de ese país.

“Recordamos a todos los viajeros que Panamá no requiere visa de tránsito para ciudadanos cubanos, pero el tránsito no puede ser mayor a 12 horas. No hay excepciones a este límite. Las personas que excedan este límite de 12 horas deben tener visado y cumplir con los requisitos sanitarios establecidos”, ha informado la Embajada de Panamá en La Habana.

Tras la reapertura de fronteras aéreas de la Isla, los vuelos desde/hacia Cuba han aumentado exponencialmente. A principios de diciembre de 2021, autoridades de la aviación en Cuba anunciaron la reanudación de los vuelos de Aruba Airlines hacia Nicaragua y Guyana, dos destinos de importancia para los ciudadanos de la Isla.

De esa forma, Aruba Airlines se sumó a la venezolana Conviasa como otras de las aerolíneas que volarán desde Cuba hasta Nicaragua, país al cual los cubanos podrán viajar sin necesidad de visado. La aerolínea venezolana reanudó sus operaciones hacia la capital nica desde el 15 de diciembre.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.