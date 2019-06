MIAMI, Estados Unidos,. A través de redes sociales se ha lanzado otra convocatoria en Cuba bajo el hashtag #BajenLosPreciosDeInternet, en la que los cubanos reclaman a la Empresa de Telecomunicaciones estatal (ETECSA) por los altos precios de Internet en la Isla.

El tuitazo se anunció para este sábado 22 de junio, durante todo el día, y se espera que los cubanos participen para demandar a ETECSA una mejora en las tarifas, ya que el salario promedio en Cuba es de 30 dólares, lo que cuesta uno de los paquetes de datos que la empresa oferta.

“Participa, comparte, no te quedes atrás, si no tienes cuenta en Twitter aun estás a tiempo de abrirla, pero perderte el twittazo de #BajenLosPreciosDeInternet no puede estar en tus planes, mañana sábado 22 de junio todo el día para que no digas que se olvidó”, dijo en Facebook la colaboradora de CiberCuba Iliana Hernández.

Esta iniciativa comenzó el pasado 29 de mayo, cuando varias personas se unieron bajo el hashtag #BajenLosPreciosDeInternet, y ha tenido una buena participación de cubanos en la Isla.

El monopolio de ETECSA, así como el Ministerio de Comunicaciones y otros voceros al servicio del régimen cubano han tratado de hacerle frente a la campaña con el hashtag #CubaInformatiza, además de llamar a todos los participantes “mercenarios en las redes y la internet como arma de guerra contra Cuba”.