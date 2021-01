Continúa hostigamiento contra periodista de CubaNet Enrique Díaz

LA HABANA, Cuba. Tras comparecer este miércoles a una citación oficial en la 6ta Unidad de la Policía de Marianao, en la capital cubana, el periodista independiente Enrique Díaz Rodríguez denunció que una vez más la Seguridad del Estado cubano lo ha amenazado con emprender nuevas maniobras en su contra.

“El martes vino el oficial que se hace llamar Magdiel, y le dijo a mi esposa que debía presentarme en la Unidad de la Policía. Mi esposa, como es lógico, le dijo que para eso debía traer una citación por escrito, como está establecido. El miércoles se apareció nuevamente en mi casa, con la citación escrita, para que me presentara el mismo miércoles, a la 11:00 a.m., en la policía de Marianao”. indicó el periodista de CubaNet.

Una vez allí, señaló Enrique Díaz Rodríguez, fue interrogado por distintos oficiales de la Seguridad del Estado, que hicieron referencia a la posibilidad de enfrentarse a procesos judiciales iniciados por Fiscalía y el Ministerio de la Agricultura (MINAGRI)

“Fueron tres oficiales distintos. Lo primero que me dijeron fue que la Fiscalía estaba estudiando la posibilidad de abrirme un proceso penal por impagos de multas, aunque no especificaron cuáles eran esas multas. Además, dijeron que la agricultura (MINAGRI) también quería acusarme por daños, por haber cortado todas las matas que yo mismo sembré, que las corté luego de que me decomisaran mi finquita, en la que cultivaba para el autoconsumo de mi familia”, denunció Díaz Rodríguez.

El reportero añadió que los oficiales lo mantuvieron en la Unidad Policial alrededor de cuatro horas, en las que estuvieron haciéndole varias preguntas sobre su trabajo, además de lanzarle amenazas.

“Directa o indirectamente, pero dejaban caer el veneno de la intimidación con la más pura intención de evitar que continúe haciendo periodismo. Todas las acciones represivas que la Seguridad del Estado ha emprendido contra mí en los últimos tiempos han sido con la finalidad de intentar desestabilizarme psicológicamente, de eso no me cabe dudas”, puntualizó.

En noviembre del pasado año la Seguridad, en contubernio con inspectores del Ministerio de la Agricultura, le decomisaron al periodista una pequeña parcela de tierra en la cual cultivaba para el autoconsumo familiar. En esa ocasión también fue multado con 1 000 pesos.

Asimismo, en el mes de abril la vivienda de Enrique Díaz fue objeto de un allanamiento perpetrado por oficiales de la Seguridad del Estado. Estuvo más de 24 horas detenido y le impusieron una multa de 3 000 pesos bajo el amparo del Decreto Ley 370.

El régimen de La Habana ha desatado una intensa represión contra los periodistas independientes en la Isla. A finales de 2020 el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que el gobierno de Miguel Díaz-Canel podría estar preparando otra ola represiva a partir de los ataques del oficialismo, en televisión nacional, contra periodistas y medios independientes.

