Continúa desaparecido José Daniel Ferrer, líder de UNPACU

SANTIAGO DE CUBA, Cuba. – En la mañana de hoy, familiares de José Daniel Ferrer García comunicaron desde las afueras de la prisión Aguadores, en Santiago de Cuba, que el líder opositor se encuentra desaparecido.

Ferrer fue visto por última vez el pasado 1 de octubre. En la última visita que realizó su esposa, la activista de UNPACU Nelva Ortega, a la Unidad Provincial de Instrucción Penal de la provincia, donde le mantenían recluido, un oficial identificado como Roberto y presentado como Instructor del caso, le informó que este había sido trasladado hacia la prisión de Aguadores bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

“No me entregaron el ‘Auto’, que es el documento que emite Fiscalía donde consta que medida se toma con el detenido. Según ellos, el documento no está listo”, explicó Ortega.

Según le informaron, hoy tenía derecho a su primera visita de 30 minutos en la prisión de Aguadores. Sin embargo, al llegar a este centro penitenciario, se la negaron.

“No lo hemos visto más, en ambos lugares me niegan verlo, por tanto, está desaparecido. Creemos que está muy golpeado”, lamentó Nelva. Y es que en la última detención que sufrió el líder opositor, tras la Marcha de los Girasoles, fue fuertemente golpeado mientras le mantenían detenido en la Primera Unidad Policial de Micro 9.

En similares condiciones mantienen a los activistas Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Vaillant, a los dos últimos –dice Ortega- ni siquiera se le ha podido ver ni una sola vez. Tampoco han recibido en todos estos días ni aseo personal ni medicamentos.

Carlos Amel Oliva Torres, miembro de la dirección nacional de UNPACU, dijo a CubaNet que “este proceder que no se ajusta ni siquiera a las propias normas del régimen cubano”.

“Es evidente que estamos en presencia de una maniobra de la policía política de la dictadura para llevar a prisión a José Daniel Ferrer por un delito común y así ocultar la represión política y disminuir el apoyo de medios, instituciones y personalidades nacionales y foráneos. ¿Por qué no le dejan ver, por qué no le dan derecho a comunicarse vía telefónica, por qué no hay un documento oficial donde conste su situación legal, por qué están presionando a activistas y vecinos para que declaren contra él? Son preguntas cuya única respuesta es que todo se trata de un teatro mal montado”, condenó el líder juvenil.

Las detenciones del líder de UNPACU y de los otros tres activistas se produjeron el pasado 1 de octubre, cuando el Ministerio del Interior (MININT) ejecutó tres allanamientos simultáneos contra las viviendas que conforman la sede principal de la organización en Santiago de Cuba. En el caso de Roilán Zárraga Ferrer, no se encontraba en la sede ese día y fue detenido en el lugar donde pernoctaba.

Al momento de la redacción de esta nota, dos hijos de Ferrer y su esposa estaban plantados en las afueras de la prisión de Aguadores, rodeados de militares, exigiendo verlo.