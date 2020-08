Seguridad del Estado continúa acoso contra periodista de CubaNet Enrique Díaz

LA HABANA, Cuba.- Tras ser citado para una supuesta entrevista este miércoles en la 6ta unidad de la policía del municipio Marianao, en La Habana, el periodista de CubaNet Enrique Díaz Rodríguez denunció una vez más que el régimen continúa acosándolo por su labor como reportero independiente.

“Ayer martes se presentó en mi casa la jefa de sector de la zona donde resido y me dio una citación para que me presentara este miércoles, 5 de agosto a las 10:00 a.m., en la 6ta unidad de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) para una supuesta entrevista con el mayor Alexis”, contó Díaz.

De acuerdo con la declaración del reportero, al llegar a la estación policial el oficial a cargo de la entrevista, “mayor Alexis”, no se encontraba, y apareció alrededor de cuatro horas después.

“Llegó un momento en que pedí que me atendiera cualquiera, porque ya llevaba más de cuatro horas esperando, fue entonces cuando por casualidad pude escuchar la voz del tal Alexis, que le decía a otro policía que había que llamar a la CI (Contra Inteligencia o Seguridad del Estado), porque allí estaba el periodista independiente, que evidentemente era yo”, detalló el comunicador.

En opinión de Enrique Díaz todo habría sido una maniobra de la Seguridad del Estado, que utilizó a la PNR, para mantenerlo retenido durante el aniversario de los sucesos de El Maleconazo, nombre que recibieron las manifestaciones que tuvieron lugar en la Isla el 5 de agosto de 1994. “La policía fue un instrumento. Incluso cuando apareció la Seguridad del Estado fingieron no saber por qué me habían citado”.

“Desde el día 4 yo sospechaba que algo tramarían, sin lugar a dudas, y aunque el oficial de la policía política justificó que todo había sido un error y que al parecer era un control de rutina, yo no creo que ellos (policía y Seguridad del Estado) cometan ese tipo de errores. Querían tenerme retenido, y tal vez de no haber ido a la citación me hubiesen hasta arrestado. Lo que sí me quedó claro era que querían tenerme allí”, aseguró Enrique Díaz.

El periodista señaló también que incluso todo podría formar parte de una maniobra para intentar desestabilizarlo psicológicamente, para que no pueda seguir ejerciendo su labor, que, en definitiva —según explica—, es lo que tratan de hacer todo el tiempo, de una manera u otra.

“Que de buena a primeras te citen, o te arresten cuando sales de tu casa, o en cualquier parte, es para tenerte todo el tiempo pensando en qué pasará. Puede ser que solo me encarcelen, pero también puede ser que me maten, y eso te va trabajando la mente y generándote muchísimo estrés. La Seguridad del Estado busca todos los ángulos posibles para fastidiarte”, lamentó.

En abril de este año, Enrique Díaz fue arrestado y multado bajo el amparo del Decreto-Ley 370, luego de que su casa fuera allanada en pleno auge de la pandemia de la COVID-19. La Seguridad del Estado no tuvo en cuenta el aislamiento social, solicitado por el propio régimen para contrarrestar el virus.

A pesar del azote del coronavirus durante los últimos meses, el régimen cubano no ha cesado, ni un instante, en su afán de acabar con la prensa independiente, e insisten en continuar reprimiendo a los comunicadores como modo de presión para lograrlo.

Hace apenas unos días, la también periodista de CubaNet Camila Acosta resultó arrestada y desnudada por oficiales del régimen de la Isla que, entre otras cosas, le confiscaron 160 CUC, según relató la reportera a este medio.

“Quieren que me vaya del país o que deje de hacer periodismo independiente, y yo no haré ni lo uno ni lo otro”, dijo.