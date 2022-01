Como se lee en los comentarios a la publicación, los cubanos constantemente se quejan de la mala gestión del consulado para estos trámites.

“Creo que es más fácil ganar la lotería que coger una cita para un visado. Son más las horas que paso en eso que haciendo mis cosas. Qué horror”, apunta Sasy Iglesias.

Por su parte, la usuaria identificada como @qbamia2011 expresó: “Me gustaría saber para cuándo inscribirán a los aprobados en abril 2021. Llevamos esperando más de 8 meses!!! Es una angustia el mal trabajo que ustedes tienen y la lentitud para todo”.

“¿Y los inscritos antes del 2019? ¿Cuándo harán un grupo para ellos?, también son ciudadanos españoles”, dijo Leydis Escalona Torres.

“¿Qué pasa con los pasaportes del 16/11/2021 en adelante? Ya son casi 60 días de espera y no es justo. Digan algo aunque sea para que no nos tenga con esta incertidumbre y esta espera que desespera. No se demoren más con un proceso que es el más rápido”, dijo @leyva_verde.

En diferentes ocasiones, la población cubana ha denunciado la corrupción de la sede diplomática en cuanto al sistema de citas online, pues algunas personas logran conseguirla pagando “por la izquierda” grandes cantidades de dinero mientras por la vía establecida resulta muy complejo.

A partir de la ley de Memoria Histórica, promovida por José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, alrededor de 140 mil cubanos han obtenido la nacionalidad española.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.