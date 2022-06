MADRID, España.- El Consulado de España en Cuba habilitó nuevas citas para la solicitud del primer pasaporte de los cubanos que recientemente obtuvieron la ciudadanía española, inscritos en el registro consular hasta el 30 de abril de 2022.

De acuerdo a la información oficial publicada por la sede diplomática, las personas interesadas en obtenerlo deberán estar dadas de alta en el Registro de Matrícula consular y asistir personalmente a la Oficina Consular, abonar la tasa y presentar los documentos requeridos.

Tratando siempre de atender mejor a nuestros usuarios, desde hoy pueden solicitar su primer pasaporte📕 los ciudadanos inscritos hasta el 30 de abril de este año. Solicita tu cita 👉https://t.co/YK4l5qfQPn pic.twitter.com/KBqulDxapR — ConsEspLaHabana (@ConsEspLaHabana) May 31, 2022

Documentos requeridos para la solicitud de primer pasaporte

Pasaporte anterior

DNI en vigor, si se posee

Si no tiene ninguno de los dos documentos anteriores o si estos están caducados desde hace 3 años o más, certificado de nacimiento expedido a los solos efectos de obtener pasaporte. Este documento debe ser expedido por el Registro civil español competente en los 6 meses anteriores a la solicitud de pasaporte.

1 fotografía (32 x 26 mm) reciente, sobre fondo blanco, tomada de frente, sin gafas oscuras o prendas que impidan la identificación de la persona

Original y fotocopia del carné de residencia expedido por las autoridades locales

Pago de la tasa. El importe de la tasa es de 845 C.U.P. y debe abonarse en efectivo el día de la cita

En cuanto al procedimiento para obtener el pasaporte, la entidad informó que se debe presentar la planilla de Solicitud de Pasaporte. En caso de que la persona ya conste como residente deberá presentar la planilla de “Solicitud de Inscripción como residente”.

La documentación incluye el original y copia del documento de identidad vigente que avala su residencia en Cuba. En caso de renovaciones el original y fotocopia del pasaporte anterior.

“Atendiendo a la alta demanda del servicio de solicitud de pasaportes, con el fin de facilitar la gestión de citas, estas se publicarán un día de la semana y a partir de las 8 am hora de Cuba”, indica la información.

Para quienes hagan su primera solicitud de pasaporte, los jueves se publicarán las citas para los del 1er grupo (Inscritos en este Registro Consular en el 2019) y el 2do grupo (Inscritos en este Registro Consular en el 2020). Los miércoles se publicarán las citas de los del 3er grupo (Inscritos en este Registro Consular en el 2021 y hasta el 30-04-2022).

En caso de no poder acudir a la cita, el usuario deberá cancelarla. De no hacerlo y no acudir el día fijado, el sistema establece un periodo de suspensión de dos meses durante los cuales no podrá obtener una nueva cita.

Visados para viajes de turismo a España

La pasada semana el Gobierno de España eliminó la restricción sanitaria debido a la COVID-19 impuesta a los residentes en Cuba que deseaban solicitar visados de turista para viajar a este país europeo.

“Los cubanos que deseen viajar a España por visitas familiares, viajes comerciales, culturales, deportivos, turísticos, tránsitos aeroportuarios, etc., no requieren a partir de este momento de autorización CEFRONT (Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos). Su tramitación es libre y queda sujeta a la reserva de cita”, informó el Consulado de España en La Habana.

Visitas familiares, cartas de invitación, viajes comerciales, culturales, deportivos, turísticos, tránsitos aeroportuarios, etc, NO requieren a partir de este momento de autorización CEFRONT. Su tramitación es libre y queda sujeta a la preceptiva reserva de cita por @bookitit pic.twitter.com/mtdF1amVOy — ConsEspLaHabana (@ConsEspLaHabana) May 24, 2022

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.