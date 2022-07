MIAMI, Estados Unidos. — La Constitución impuesta por el régimen cubano en 2019 no cumple con los estándares de libertad de religión basados ​​en el derecho internacional. Así lo aseguró la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF, por sus siglas en inglés) en su último informe, titulado Reforma Constitucional y Libertad Religiosa en Cuba.

Según el dictamen de la USCIRF, la última constitución castrista no cumple con los estándares internacionales debido a que “sus derechos no son exigibles, no logra ser ley suprema y cede ante leyes que pueden entrar en conflicto con los derechos constitucionalmente establecidos”.

De igual forma, la Carta Magna tampoco ha garantizado la libertad religiosa en la Isla, hecho que se ha puesto de manifiesto en la represión y el hostigamiento desatados por el régimen de la Isla en los últimos años contra decenas de líderes religiosos.

“A pesar de las protecciones constitucionales para la libertad religiosa que existen en el papel, las comunidades religiosas independientes en Cuba continúan experimentando violaciones”, señala el informe.

En base a una encuesta de líderes religiosos y otras investigaciones, la USCIRF concluyó que la Constitución de 2019 no cumple 34 de los 36 estándares de libertad de religión establecidos en el derecho internacional, y apenas cumple parcialmente con dos.

El informe sostiene que el texto constitucional “reduce la posibilidad de reformas legales” para permitir la libertad religiosa y destaca que la ausencia de una estructura judicial y apelaciones judiciales para proteger los derechos constitucionales deja inaplicables las protecciones constitucionales.

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional es una entidad independiente y bipartidista del gobierno federal establecida por el Congreso para vigilar, analizar y reportar sobre las amenazas a la libertad religiosa en el exterior. La misión de USCIRF es hacer recomendaciones en materia de políticas al presidente, al secretario de Estado y al Congreso.

