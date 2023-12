MADRID, España.- La abogada y directora de Cubalex, Laritza Diversent, explicó recientemente las causas por las que una persona puede ser detenida en Cuba, de acuerdo a la legislación vigente del país, y qué autoridades tienen potestad para arrestar a una persona.

Leyes y procedimientos según la legislación cubana

Sobre las razones y mecanismos que las autoridades cubanas emplean para detener a personas, según lo estipulado en la legislación vigente, la abogada señala el Artículo 341 de la Ley de Proceso Penal, que establece las condiciones y formalidades bajo las cuales se puede llevar a cabo una detención. Y destaca: “Nadie puede ser detenido sino en los casos y con las formalidades establecidas en esta Ley”.

Motivos de detención según la legislación cubana

Diversent detalla los motivos por los cuales una persona puede ser detenida, según los Artículos 341 y 343 de la Ley de Proceso Penal. Estos incluyen la comisión de un delito flagrante, la evasión de una sanción de privación de libertad, y la declaración en rebeldía. La abogada subraya que, en el caso del delito flagrante, no se requiere una orden de detención, ya que las autoridades deben actuar de inmediato.

Autoridades con potestad para detener

La abogada aclara que, de acuerdo con las normativas internacionales, solo funcionarios debidamente autorizados por la Ley tienen la facultad de llevar a cabo detenciones. En el contexto cubano, esta autorización se extiende a agentes de la Policía, instructores, el Tribunal y la Fiscalía, mientras que el Ministerio del Interior (MININT) se encarga de las investigaciones. No obstante, destaca que los instructores de la Seguridad del Estado también poseen la autoridad para detener a personas, creando una disonancia con los estándares internacionales.

Discrepancias normativas: Ley de proceso penal vs. Constitución

Diversent resalta las notables discrepancias entre la Ley de Proceso Penal y la Constitución cubana en lo que respecta a la autorización para detener a personas. Mientras la Ley otorga a cualquier individuo esta facultad, la Constitución establece que solo las autoridades competentes pueden realizar detenciones, generando ambigüedades y contradicciones en el sistema legal cubano.

En sus explicaciones la jurista también detalla que cuando ocurre un arresto “debe quedar claro que no pueden tenerte en un calabozo si no te han mostrado una orden de detención, lo cual es una práctica muy común de las autoridades cubanas, de ahí la importancia de documentar el proceso, pues lo que no se denuncia, no existe”.

Importancia de documentar el proceso

La abogada enfatiza la importancia de documentar cada paso del proceso de detención, ya que la omisión puede conducir a detenciones arbitrarias. Destaca que la capacidad para detener debe recaer únicamente en autoridades capacitadas, según lo establecido por la Constitución.

Distinción entre Orden de Detención y Acta de Detención

Laritza Diversent insiste en la necesidad de distinguir entre la orden de detención y el acta de detención. Mientras la orden requiere la autorización de un Tribunal, el acta es un registro esencial de los detalles de la detención, evitando desapariciones forzadas y proporcionando supervisión judicial en el proceso.

Importancia de firmar el Acta de Detención

La abogada subraya la importancia de firmar el acta de detención como un medio para proteger los derechos del detenido. Recomienda expresar desacuerdo con el motivo de la detención, describir las circunstancias y especificar la hora correcta para evitar posibles manipulaciones. La negativa a firmar puede dificultar la revisión de posibles violaciones y, por lo tanto, se aconseja exigir la entrega del acta.

Diversent concluye destacando la necesidad de alinear las leyes cubanas con los estándares internacionales, garantizando que solo autoridades competentes tengan la facultad de detener a personas. Aconseja que, en situaciones de detención, la documentación adecuada y la defensa de los derechos individuales son esenciales para prevenir abusos y garantizar un proceso legal justo.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.