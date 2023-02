MADRID, España.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución que denuncia los “horrores del socialismo” y se opone a su implementación en EE. UU.

La resolución, aprobada con 328 votos a favor y 86 en contra, estuvo impulsada por la congresista republicana María Elvira Salazar, del estado de Florida y Steve Scalise, republicano por Luisiana.

A través de un comunicado Salazar explicó que “la aprobación de esta resolución es una victoria para cualquiera en los Estados Unidos que crea en el poder de la libertad individual sobre el estatismo opresor del socialismo”.

🚨 #HappeningNow: WATCH the House of Representatives debate my and @SteveScalise's resolution, H. Con. Res. 9, denouncing the horrors and failures of socialism.

Read the text for yourself below, and let me know if it's "cOnTrOvErSiAl" like the @HouseDemocrats claim it is. pic.twitter.com/jrSCmFsEFb

— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) February 2, 2023