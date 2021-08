MIAMI, Estados Unidos. – Usuarios en redes sociales y ciudadanos radicados en Santiago de Cuba confirmaron la ocurrencia de entierros en fosas comunes en esa provincia, hecho que había sido negado recientemente por medios oficiales de la Isla.

El portal digital Diario de Cuba precisó a través de una fuente anónima que se suceden enterramientos en varias localidades de Santiago, entre ellas el Caney, el Cobre, la Maya y en Juan González, en las inmediaciones de la Sierra Maestra.

La versión ha sido confirmada por Roberto Alejandro Ibarra Ruiz, un joven santiaguero identificado en Facebook como Tîcö Äwö Ôrümîlä, quien publicó un video que muestra el ataúd de su abuela siendo enterrado en una fosa común.

“Ayer, 31 de julio, en el noticiero, Humberto dijo que en Cuba no se entierra en fosas, que eso era mentira. Incluso, dijo que el video que rondaba era un video de una fosa en Brasil, que aquí en Cuba eso no se hace. El 24 de julio yo enterré a mi abuela en el cementerio de Juan González (Santiago de Cuba)”, escribió Ibarra Ruiz en la red social.

“Como pueden apreciar en el video, la están enterrando en una fosa mezclada con las personas que murieron de COVID-19, cuando ella no sufría de esa enfermedad. Incluso, en el carro fúnebre traían otro cadáver aparte del de mi abuela. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hasta cuándo vamos a seguir viviendo de la mentira? Esto no se trata de política, sino de los sentimientos de los familiares que no tienen el derecho de exhumar el cadáver de su difunto. Estoy haciendo esto para que vean y sepan lo que es mentira y lo que es verdad”, añadió el joven.

La veracidad del video publicado por Ibarra Ruiz fue contrastada por un colaborador de Diario de Cuba residente en Santiago. La fuente aseguró al medio independiente que “por la geografía que se observa en el vídeo y la guagua parqueada a la orilla de la carretera no cabe duda alguna de que corresponde al cementerio de Juan González”.

Otro residente en Santiago de Cuba, Roberto Rodríguez Silveira, confirmó a Diario de Cuba que las imágenes de las fosas comunes corresponden a la localidad de Juan González.

