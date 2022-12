MIAMI, Estados Unidos. – La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada este martes a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado, informó el diario español El País.

Mientras, por el delito de asociación ilícita, del que también se encontraba acusada, fue absuelta.

No obstante la condena de seis años de cárcel, Fernández de Kirchner no irá a la cárcel porque tiene fueros como vicepresidenta. La también ex primera dama y expresidenta argentina podrá apelar su condena ante la Corte Suprema, un proceso que demora años.

De acuerdo con El País, Fernández de Kirchner recibió “una sentencia a medio camino entre lo que había pedido la fiscalía y la absolución que reclamaba su defensa”.

Se trata de la primera sentencia contra un/a vicepresidente en funciones en la historia de Argentina.

En el caso del delito de defraudación al Estado, el tribunal condenó a Fernández de Kirchner a la pena máxima contemplada por la legislación, lo que incluye que la actual vicepresidenta no pueda ejercer cargos públicos a perpetuidad.

Según el fiscal Diego Luciani, el total defraudado a las arcas estatales ascendió a 1000 millones de dólares durante sus dos mandatos presidenciales, entre 2007 y 2015, precisó El País.

Luciani detectó irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz. Dichas licitaciones fueron concedidas al empresario Lázaro Báez, amigo personal del expresidente Néstor Kirchner, que pasó de ser cajero de banco a convertirse en zar de la construcción, según la publicación española.

De acuerdo con los jueces del caso, Fernández de Kirchner recibió dinero a cambio de los beneficios que otorgó a Báez. Por su parte, la defensa de la expresidenta sostuvo desde el primer día que un presidente democrático y sus ministros no llegan al poder por el gusto de delinquir.

