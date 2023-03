LA HABANA, Cuba. – Desde la localidad de Guane, en la provincia Pinar del Río, el ciudadano Genovevo Ramos Roque denuncia que su hermano Luis Alfredo Ramos Roque fue condenado a prisión por un delito que no cometió en un juicio carente de las debidas garantías procesales.

Vía telefónica, Genovevo Ramos Roque dio a conocer que su hermano Luis Alfredo se encuentra en prisión desde el 24 de diciembre de 2021. Según detalló, fue acusado y juzgado por el supuesto delito de robo, y condenado a cuatro años de privación de libertad.

De acuerdo con sus declaraciones, se trata del robo de una manguera propiedad de un individuo llamado Leodán, quien más tarde encontró el objeto robado en manos de otro ciudadano nombrado Raidel Mergarejo. Este le pidió que no lo denunciara a la Policía, alegando que eran amigos. Sin embargo, al verse presionado pocos días después, culpó a Luis Alfredo de haber sido quien se robó y le vendió la manguera.

De acuerdo con Genovevo, dos semanas más tarde, estos sucesos llegaron al conocimiento de la Policía, la cual, según afirma, forzó a la víctima del robo a acusar a Luis Alfredo por considerarlo un desafecto del régimen.

El hermano del inculpado añadió que el acusado presentó cuatro testigos de que se encontraba de guardia durante la comisión del hecho delictivo, entre ellos un colega llamado Jesús Serrano, quien podía dar fe de que no se había movido de su puesto en toda la madrugada. Sin embargo, afirmó Genovevo, en aquel momento los agentes le aseguraron que los testigos no serían necesarios pues el caso requería una multa y no llegaría a los tribunales. A pesar de ello, seis meses después Luis Alfredo Ramos fue citado y recibió un acta en la cual le notificaban la petición fiscal de cuatro años de privación de libertad.

Según Genovevo Ramos, ninguno de los testigos fue citado al juicio, solo el otro custodio, quien efectivamente testificó que el acusado no se había movido de su puesto en toda la noche. No obstante, los miembros del tribunal no consideraron su testimonio, sino el del ciudadano al cual se le ocupó la manguera, quien insistió en afirmar la culpabilidad de Luis Alfredo.

Lo anterior fue corroborado por el opositor, activista y exprisionero político del Grupo de los 75 Eduardo Díaz Fleitas, quien además añadió que Luis Alfredo Ramos Roque fue condenado por el Tribunal Popular Municipal de Guane y, tras apelar, la sentencia fue ratificada por el Tribunal Provincial de Pinar del Río.

Genovevo Ramos señaló de igual modo que su hermano, de 54 años de edad, ha trabajado como custodio durante las tres últimas décadas y cuenta en su haber con 103 donaciones de sangre. Añadió asimismo que se encuentra recluido en la prisión del municipio Sandino, y subrayó que en ese centro penitenciario la comida es insuficiente y está mal elaborada.

Genovevo Ramos destacó además que su hermano sufre de una patología neurológica desde hace 10 años, por lo cual debían haberle practicado una tomografía axial computarizada (TAC) que no pudo efectuarse debido a la pandemia de COVID-19. Desde que está en prisión no lo han llevado a consulta, lamentó.