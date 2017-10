‘Concierto por la libertad de Cuba’ busca unir artistas de dentro y fuera de la isla

MIAMI, Estados Unidos.- Un “concierto por la libertad de Cuba” cuyo objetivo es “unir voces reconocidas dentro y fuera” de la isla para exigir “cambios verdaderos” al Gobierno cubano ha sido lanzado por CubanosporelMundo.com y el show “Hola! Ota-Ola”.

Explica la convocatoria que la intención es reunir artistas “que residen en la isla y que habitualmente se presentan en Estados Unidos bajo el privilegio del ‘intercambio cultural’”.

También se buscará hacer “un llamado artístico al mundo para que se unan a la causa de la libertad de un pueblo que ha sido prisionero en su propia tierra por más de medio siglo”.

“La idea de este concierto surge desde el show “Hola! Ota-Ola”, a raíz que artistas cubanos han pedido la libertad para otros pueblos como Venezuela; pero han sido incapaces de alzar la voz a favor de los suyos por miedo a represalias; lo que no podría ocurrir si la participación es masiva, pues el Gobierno no podría castigar a todos sus músicos, sin quedar al descubierto como una dictadura censuradora que no representa a su pueblo”, explica la nota.

Durante el evento se reclamará el “respeto por los cubanos que viven fuera y que el gobierno no le permite volver al país a reunirse con su familia, libertad de expresión, cambios políticos reales, elecciones libres, reconocimiento de otros partidos políticos, libertad de todos los presos políticos, no a la censura, reparación y construcción de viviendas seguras con prioridad por sobre la construcción de hoteles perteneciente al Ejército, garantizar necesidades primarias a la población, alimentación, aseo, transporte”.

La reclamación incluye “permitir el derecho a escoger la educación privada y religiosa de los hijos, para evitar el adoctrinamiento desde los primeros años”.

“Son muchas las necesidades acumuladas por el pueblo cubano durante estos 58 años, son muchos los fusilados, los fallecidos tratando de escapar, las familias divididas, la pérdida de valores, discriminación por las preferencias sexuales, religiosas y políticas; el descrédito e irrespeto al pueblo”, reconoce la nota.

El concierto “pretende unir en una sola voz a generaciones diferentes, de pensamientos disímiles, de realidades diversas en pos del pueblo cubano”.

Para los organizadores del concierto, es hora de que Cuba “cante por su libertad”.

Antes de concluir, los organizadores explican que “la participación es totalmente voluntaria, será un concierto gratuito por lo que es necesario el apoyo de todos los artistas, empresarios, organizaciones del exilio, productores musicales, firmas artísticas, compañías de danza, medios, representantes artísticos y público en general”.