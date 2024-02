MIAMI, Estados Unidos. – La oficial Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) concedió este viernes el Premio Nacional de Periodismo “José Martí” por la obra de la vida correspondiente a 2024 a Arleen Rodríguez Derivet, exdirectora del diario Juventud Rebelde, presentadora del programa “Mesa Redonda” y una de las más cercanas voceras del gobernante Miguel Díaz-Canel.

De acuerdo con el acta del jurado ―integrado por 16 periodistas oficialistas―, Rodríguez Derivet fue escogida entre otros 30 contendientes, propuestos por las delegaciones de base de la UPEC.

La también conductora del pódcast difamatorio “Chapeando” es graduada de Periodismo por la Universidad de Oriente e inició su vida laboral como corresponsal del diario Juventud Rebelde en Guantánamo, su provincia natal. Más adelante ocupó los cargos de jefa del Equipo Económico del diario y subdirectora editorial. Finalmente, se desempeñó como directora de la publicación de 1993 a 1997.

También laboró en Radio Rebelde como comentarista editorial y conductora del programa “Haciendo Radio”, desde 1998 hasta 2002. Comenzó a colaborar como panelista del programa “Mesa Redonda” en el año 2000 y pasó a formar parte de su equipo en 2005.

El jurado del Premio Nacional de Periodismo también destaca que Rodríguez Derivet ha entrevistado a varios presidentes, cancilleres y otros líderes latinoamericanos y caribeños, como Evo Morales, Rafael Correa, Nicolás Maduro, Álvaro Colón, Leonel Fernández, David Choquehuanca, Shafik Handal, Piedad Córdoba y Patricia Rodas.

Arleen Rodríguez Derivet y Miguel Díaz-Canel (Foto: Granma)

Asimismo, subrayó que, “a raíz de los acontecimientos del 27 de noviembre de 2020 [manifestación de alrededor de 500 personas ante la sede del Ministerio de Cultura], inició junto a otros colegas, el segmento ‘Chapeando’ para desmontar fake news, trabajo que alterna con la subdirección editorial de la ‘Mesa Redonda’ y coberturas periodísticas del acontecer cubano y del presidente Miguel Díaz-Canel”.

El acta también asegura que “a su pluma” se deben “muchas de las memorias vívidas de su vínculo con Fidel, los reportajes hondos y emocionales de las madrugadas, los viajes, la cercanía con el pueblo de Cuba y con los pobres de la tierra; en esa mística que le acompañó siempre”.

Incluso, agrega que, “de su compromiso de servicio a la Patria” ha legado “una narrativa que forma parte de lo mejor del periodismo cubano de la Revolución y de todos los tiempos, como herencia ética y de profundidad intelectual”.

Lo que no dice el acta del Premio Nacional de Periodismo 2024

Rodríguez Derivet es una de las más acérrimas defensoras del régimen de la Isla. Para defender a “los llamados dirigentes históricos de la Revolución” o las medidas más antipopulares del régimen, lo mismo que para lanzar diatribas contra opositores, periodistas independientes y otros agentes de la sociedad civil cubana ha abarcado prácticamente todos los medios a su alcance: la prensa plana, la radio, la televisión y los sitios webs de propaganda oficial.

En una entrevista ofrecida a Pascual Serrano en 2017, la vocera oficial defendió el sistema de prensa (propaganda) del régimen y aseguró que en Cuba ningún periodista temía ir preso por expresar sus ideas.

“Somos libres del mercado, que es la más importante de las libertades en el mundo de hoy”, dijo.

También aseguró: “No conozco a ningún periodista encarcelado en Cuba y creo seriamente que pocos países pueden presumir de mayor libertad de expresión, no solo en los medios (…), también en el conjunto de la sociedad”. En otro momento, agregó: “Lo que como periodista tengo en Cuba que no tendría en otro país es la posibilidad de vivir sin miedo a que me encarcelen o me asesinen por decir lo que pienso”.

Asimismo, negó su disposición a verificar la información y contrastar fuentes más allá del discurso oficial: “Especialmente le huyo a la mentira. Me enerva demasiado. Algunos colegas me dicen: hay que leerlo todo para contrapesar. Que lo hagan los nuevos. Yo paso. No soporto la postmoderna equivalencia de todas las verdades”.

También criticó a los medios independientes que, en ese momento, proliferaban en Cuba. Dijo que exaltaban “el consumismo, la banalidad, el éxito personal por encima de la solidaridad” y promovían “marcas, estilos de vida y perspectivas de análisis más cercanas a la sociedad de mercado que al socialismo”.

Tras la manifestación de alrededor de 500 personas ante la sede del Ministerio de Cultura (MINCULT), el 27 de noviembre de 2020, Rodríguez Derivet también ha sido una de las mayores y más acres críticas contra los movimientos de cambio en la Isla desde su programa radial, de carácter difamatorio, “Chapeando”, donde colabora con el agente de la Seguridad del Estado identificado como “Guerrero Cubano”.

También, tras las históricas protestas del 11J, defendió la represión contra los manifestantes desatada por el Estado e incluso validó que el régimen cortara los servicios de internet y telefonía móvil para controlar las protestas.

“Entiendo como periodista, aunque me dañe, la medida del corte de las redes sociales porque es el área donde se está organizando la guerra contra Cuba”, dijo la presentadora. Más adelante calificó el corte de las redes sociales como una “medida soberana” del Gobierno cubano para impedir las protestas.

