LA HABANA, Cuba. – “Necesito que me resuelvan un lugar donde vivir porque llevo una pila de años en la calle”, pide a las autoridades cubanas Alberto Peña Mendinueta, un discapacitado físico que reside en el pasillo de entrada de un solar en el municipio Diez de Octubre.

“Estoy viviendo aquí hace años ya, no sé el tiempo exacto pero llevo varios años. Después que me divorcié de la última mujer que tuve, que fue cuando me amputaron la primera pierna, vine a vivir para aquí”, explicó el hombre a CubaNet.

A pesar de que el pequeño espacio del solar donde reside, sito en la calle Enamorados No. 67, entre Rabí y San Indalecio, está techado, Peña Mendinueta no deja de sufrir las inclemencias del tiempo.

“Cuando hay frío, imagínate… Lo otro son los escalones que tengo que subir y bajar para salir y entrar al pasillo. Mis vecinos me ayudan, pero es duro no tener donde estar”, lamentó.

En el reducido espacio, donde también están los metrocontadores de la electricidad de todas las viviendas de la ciudadela, el hombre dispone de una cama personal y un ventilador, sus únicas pertenencias.

“Como mi hermana vive al lado yo conozco a las personas que viven aquí. Por eso ellos me dejaron vivir en este pedacito, cosa que les agradezco mucho porque al menos no me mojo”, apuntó

Aunque ha solicitado ayuda a los trabajadores sociales, hasta el momento de redactar esta nota no había recibido respuestas, según indicó a CubaNet.

“A pesar de que mi discapacidad es de hace años, hace solo dos meses que me pagan 1 540 pesos por Bienestar Social, que no alcanzan, pero antes no me daban nada. La trabajadora social me había hecho los papeles, pero como se fue de aquí más nunca me hablaron del tema, hasta ahora”, detalló.

De igual modo, contó que gracias a la ayuda de sus vecinos logra alimentarse y asearse. “Cuando todo el mundo se acuesta me baño aquí mismo en el pasillo; una vecina me cocina y me lava la ropa”.

Peña Mendinueta explicó que perdió su primera pierna en el año 2000 tras sufrir un accidente de trabajo.

“Trabajando en el Cerro un tablón de un balcón me cayó encima del pie. Me operaron como tres veces y a la cuarta cogí un estafilococo en el salón. Me compliqué y me amputaron la primera pierna… Ya con el tiempo perdí la otra”.

