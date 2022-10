MADRID, España.- Con la epidemia del dengue fuera de control, los hospitales colapsados y el desabastecimiento de medicamentos que padecen los cubanos, el régimen desarrollará del 17 al 20 de este mes la Primera Feria Internacional de Turismo Médico y Bienestar, FITSaludCuba.

Según la prensa oficialista, el evento “busca exponer productos, experiencias y avances del turismo de salud en la isla caribeña y en el mundo, en aras de consolidar alianzas y tender nuevos caminos en el desarrollo sostenible de esta modalidad”.

En el encuentro, que tendrá lugar en el recinto Pabexpo como parte de la XV edición de la Feria Salud para Todos, participarán profesionales de los sectores Salud y Turismo, hospitales y clínicas internacionales, hoteleros, aseguradoras, turoperadores, agencias de viajes, entre otros.

Como parte de la programación tendrá lugar el I Seminario Internacional de Turismo Médico y Bienestar, donde se debatirán los modelos de comercialización del turismo médico y las tendencias de desarrollo del turismo de bienestar. Asimismo, sesionará el II Foro Internacional de Inversión Extranjera en el sector de la salud.

A mediados de año, durante la presentación oficial de FITSaludCuba, Yamila de Armas, presidenta de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. (CSMC, S.A.), indicó que el país promovería “la cartera de oportunidades del área de la salud, la cual cuenta en su oferta con el desarrollo de centros termales, instituciones prestatarias, y la producción de tecnologías y equipos médicos”.

De Armas, citada por Prensa Latina, señaló que en Cuba hay más de 250 programas de salud y calidad de vida que ofrece la Isla a partir de una red de instituciones de alcance nacional.

“Es todo un país enfocado en la salud y el bienestar lo que garantiza la atención integral y personalizada, con calidez, humanidad, solidaridad, comprometidos con la vida, eso es lo que nos distingue”, expresó.

Sin embargo, durante los últimos meses los cubanos tienen que lidiar con la epidemia del dengue sin medicamentos y con los hospitales colapsados.

En julio pasado el Grupo Empresarial BioCubaFarma informó que durante los primeros seis meses del 2022 estuvieron en falta alrededor de 142 productos farmacéuticos; cifra que representa más de un tercio de los 369 medicamentos básicos que integran el Sistema Nacional de Salud.

Este mismo fin de semana trascendió que el Hospital Ambrosio Grillo en Santiago de Cuba, estaba colapsado por dengue.

Uno de los hospitalizados en este centro médico, explicó a CubaNet: “Imagínese el peligro que representa estar enfermo de dengue y no poder estar aislado bajo un mosquitero. Así todo el mundo se va a infectar. Yo me lo tuve que pasar así en Grillo, y por eso le dije a mi familia que no fuera a verme durante esos días, pues tenía miedo de que se contagiaran”.

