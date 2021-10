VILLA CLARA, Cuba. ─ “Doy por iniciada la campaña masiva de reprimenda contra la aplicación toDus y la UCI”, posteó uno de los administradores del canal de Telegram ´Series y más para descargas S3´ a raíz de que se anunciara la actualización de esta aplicación y la implementación de modificaciones técnicas y comerciales de la misma.

Aunque la noticia sorprendió a la mayoría de los usuarios y administradores de la comunidad S3, “era algo que se veía venir, porque casi todo lo bueno dura poco”, comenta Reider Gómez, miembro activo de estos grupos de descarga.

En la propia página de Cubadebate se indica que, desde el lanzamiento del toDus en fase Beta, “no han faltado algunos que han hecho una sobreexplotación del producto, incluso a través de otras plataformas, lo que ha provocado saturaciones de su capacidad, afectaciones en la calidad del servicio y la experiencia del usuario en toda la red de datos del país”.

Reider asume que se refieren, lógicamente, a la comunidad S3: “aunque algunos administradores utilizaban la zona VIP para obtener alguna ganancia por las subidas, no éramos la mayoría. Simplemente, fue una herramienta que salvó a muchas personas en tiempo de pandemia. No todos los usuarios tienen la posibilidad de pagarse el paquete semanal, que, además, muchas veces llega desactualizado o con malas propuestas”.

A través de las S3, muchos jóvenes cubanos obtenían series, juegos, películas o noticiarios internacionales de manera sencilla y sin que les consumiera datos móviles. “No descarguen nada por ahora, que les va a consumir el saldo completo de su paquete”, advirtieron con un mensaje viral varios administradores de dichos grupos de Telegram.

Otro mensaje publicado en varios grupos de esa red social notifica a los usuarios que las descargas ya no serán gratuitas. Si bien la nueva versión del toDus posee mejoras para el servicio, “son desfavorables para nuestra hermosa y variada comunidad”. A partir de esta versión, las transferencias de archivos serán tasados de acuerdo a la tarifa vigente.

“Nosotros no cobrábamos por eso, ni pedíamos algo a cambio por subir los materiales”, advierte Ernesto, administrador del canal TrendingsS3, uno de los más populares y activos. “Los VIP los podías ignorar y ya, no eran un requisito. Muchas personas no pueden pagar el servicio de paquetes o no tienen en sus casas cajitas decodificadoras ni discos duros. Solo con tu teléfono podías contar con método de entretenimiento, incluso, para los niños de la casa. Yo creo que el toDus se había creado, precisamente, para darle a los cubanos una aplicación que no les consumiera megas y ahora le ponen el límite de los 600 megas que tienes que comprar por 25 pesos”.

Esteban afirma que el 90% de los suscriptores de canales S3 no podían consumir materiales audiovisuales en las redes ya que los paquetes de datos de ETECSA no están concebidos para descargar contenido multimedia debido sus altos precios. “Acaban de erradicar el método de entretenimiento de miles de usuarios de la comunidad S3”, precisa el muchacho.

Desde estos grupos de Telegram, los usuarios piden darles visibilidad a sus reclamos bajo el hashtag LuchaportuS3: “Por ahora, lo único que podemos hacer es quejarnos en Twitter y otras redes sociales”, confirma el administrador nombrado como Erc 13. Otros administradores afirman que buscarán alternativas: “Es hora de hacer uso de nuestra imaginación para continuar proveyendo de contenido gratuito a nuestra comunidad. El cubano, lo que no sabe, se lo inventa”.

