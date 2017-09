Departamento de Estado publica una nota sobre retirada de diplomáticos de Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido un comunicado sobre la retirada de la mayor parte de su personal diplomático de su embajada en Cuba.

En el texto, la entidad gubernamental señala que “durante los últimos meses, numerosos empleados de La Embajada de los Estados Unidos en La Habana han sido blanco de ataques específicos” y advierte que los ciudadanos de EE.UU. no deberían viajar a Cuba.

La nota agrega que los ciudadanos estadounidenses que viajen a Cuba podrían estar en riesgo, dado que no se han descifrado a ciencia cierta las causas de estos ataques. Asimismo responsabilizó al Gobierno cubano por la integridad del personal diplomático.

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

El Departamento de Estado advierte a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Cuba. Durante los últimos meses, numerosos empleados de La Embajada de los Estados Unidos en La Habana han sido blanco de ataques específicos. Estos empleados han sufrido lesiones importantes como consecuencia de estos ataques. Los individuos afectados han exhibido una gama de síntomas físicos incluyendo afectaciones al oído y pérdida auditiva, mareos, dolor de cabeza, fatiga, problemas cognitivos y dificultad para dormir.

Los Gobiernos de los Estados Unidos y Cuba todavía no han identificado al responsable, pero el Gobierno de Cuba es responsable de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir ataques contra nuestro personal diplomático y los ciudadanos estadounidenses en Cuba. Debido a que la seguridad de nuestro personal está en riesgo y no podemos identificar la fuente de los ataques, creemos que los ciudadanos estadounidenses también pueden estar en riesgo y les advertimos que no viajen a Cuba. Se han producido ataques en residencias diplomáticas de los Estados Unidos y hoteles frecuentados por ciudadanos estadounidenses. El 29 de septiembre, el Departamento ordenó la salida de los empleados no emergentes del Gobierno de los Estados Unidos y sus familiares para proteger la seguridad de nuestro personal.

Debido a la reducción de personal, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana tiene una capacidad limitada para ayudar a los ciudadanos de los Estados Unidos. La Embajada proporcionará sólo servicios de emergencia a ciudadanos de los Estados Unidos. Los ciudadanos estadounidenses en Cuba que necesiten ayuda de emergencia deben comunicarse con la Embajada por teléfono al + (53) (7) 839-4100 o al Departamento de Estado al 1-202-501-4444. Los ciudadanos estadounidenses no deben intentar ir a la Embajada de los Estados Unidos, debido a que sufrió graves daños por inundación durante el huracán Irma.

Los viajeros deben informar a sus familiares y amigos en los Estados Unidos de su paradero y mantenerse en estrecho contacto con su agencia de viajes y el personal del hotel.