LA HABANA, Cuba.- Varios cubanos han reportado en los últimos días el “bloqueo total” de sus celulares Xiaomi, una marca china muy usada en Cuba en dispositivos smartphone y smartwatch por su “acertada relación calidad-precio”, según afirman entusiastas de la tecnología.

Los usuarios reciben un mensaje sin aviso previo que alerta sobre el uso ilegal del dispositivo en la región.

“Este dispositivo está bloqueado, la política de Xiaomi no permite la venta o provisión del producto en el territorio en el que ha intentado activarlo. Póngase en contacto directamente con el minorista para obtener información adicional”, es el mensaje que arroja cuando se activa el bloqueo.

Hace solo dos semanas varios usuarios cuestionaron en redes sociales el por qué la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) no oferta este tipo de teléfonos, dado que se han vuelto muy populares y demandados en la Isla.

A esta interrogante, Grisel Reyes León, la viceministra del Ministerio de Comunicaciones respondió que “ETECSA ha tratado de establecer relaciones con esta compañía y es Xiaomi la que no está interesada en nuestro mercado. La causa fundamental es que utilizan muchos componentes americanos, y con las medidas derivadas del bloqueo no pueden asumir ese riesgo”.

Los teléfonos Xiaomi que se están usando en territorio cubano por lo general son celulares importados por particulares, principalmente desde Rusia, Venezuela, entre otros países.

“Me compré el Xiaomi 9A completamente nuevo, lo estrené y le puse la línea, a los pocos días me encontré la sorpresa de que no puedo usar el móvil”, dijo en Facebook un usuario que se identificó como JM Rodríguez.

“Me sale una pantalla negra con un aviso que no me permite abrir el móvil, y claro, no puede realizar llamadas, ni enviar mensajes”, agregó.

Al presente, los usuarios de Xiaomi en la isla viven con temor que de un momento a otro se les bloquee el dispositivo, muchos no quieren actualizar el sistema operativo porque creen que aceleraría el proceso, y otros que pensaban comprarse un teléfono de esta marca ya desistieron. Por su parte, los dueños de talleres continúan buscando la manera más efectiva para burlar esta prohibición.

Raidel Tellez, dueño de un taller de celulares en Mayabeque, dijo a CubaNet que el bloqueo se debe a una violación de los Términos y Condiciones de la propia empresa china, donde dice expresamente que “el cliente no podrá exportar ningún producto adquirido al vendedor a ningún país, territorio o región si así lo prohíben las leyes de control de exportaciones. Los países y territorios prohibidos incluyen Cuba, Irán, Siria, Corea del Norte, Sudán y la región de Crimea”.

Cuando le preguntamos si los talleres de celulares podían hacer algo para arreglar este problema expresó: “claro que podemos, tengo todas las herramientas que me hacen falta para volver a echar a andar cualquiera que venga con ese inconveniente”.

Entre los modelos que han resultado bloqueados, de acuerdo a los reportes en redes sociales, se encuentra el Xiaomi Redmi Note 9 (Global), Xiaomi Redmi Note 9 S, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Redmi 10T y Xiaomi Poco X3 Pro (Global), pero todavía no se conoce a cuantos puede alcanzar esta restricción.

Actualmente, cualquier teléfono en Cuba cuesta tres veces su valor real, el Galaxy S9 Plus, que costaba hace dos años 10 000 pesos en el mercado informal, ahora oscila entre los 30 000 y 40 000 pesos, depende de su estado, en el conocido sitio de anuncios clasificados para cubanos Revolico.

Por otra parte, ETECSA continúa vendiendo teléfonos de baja calidad a precios de abusivos. El TCL T799B, que tiene un valor de casi 700 USD, en Amazon cuesta la mitad de ese precio.

