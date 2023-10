LA HABANA, Cuba.- El 18 de octubre de 1984, en la ciudad alemana de Francfort del Meno se celebró la Olimpiada Culinaria Ikahoga’84, un evento de alta categoría que se celebra cada cuatro años, organizado por la Asociación Mundial de Sociedades de Cocineros. Cuba participó por primera vez en la edición de ese año, con una delegación encabezada por el chef Gilberto Smith Duquesne, de la cual formaron parte los jefes de cocina José Luis Santana Guedez, Zoilo Benavides López, Ramón Román Rodríguez Ramos, Luis García Amador, Bartolo Cárdenas Alpízar (suplente) y Rafael León de Turiño (presidente de la Asociación Culinaria de Cuba).

El equipo de la Isla fue escogido para brindar su “noche nacional” y obtuvo la Medalla de Oro al Esfuerzo Decisivo con un menú que, de seguro, no ha probado la inmensa mayoría de los cubanos. Lo más probable es, tristemente, que quienes hoy habitan la mayor de las Antillas ignoren que en esta fecha se celebra el Día de la Cocina Cubana.

Rueda de serrucho al estilo Hemingway, Camarones naturales Golfo de Guacanayabo, Cornets de jamón de conejo relleno, Canapés de carey, Pato Guamá Salsa Caribe, Langosta Mariposa o Filete de Pargo “Balcón del Caribe” fueron las exquisiteces presentadas en el certamen culinario, todas distantes de la mesa y el bolsillo de los insulares no solo porque su consumo hubiera sido reservado para turistas y privilegiados, sino porque la cultura culinaria nacional ha ido desapareciendo en la medida en que se ha vuelto imposible mantenerla viva en los hogares.

El Día de la Cocina Cubana, otra fecha carente de sentido para los habitantes de esta isla, tuvo su origen en un concierto de mezclas y sabores totalmente ajeno a las disonancias emanadas del perrito, el picadillo mixto, el helado de yuca, las croquetas de tripas y el todo con moringa a que se han visto obligados los cubanos para ahuyentar el hambre y olvidar que en nuestra plataforma marina no hay peces, que los pollos antillanos no tienen pechuga y que no habrá chícharos mientras estén congelados los ríos de Canadá.

