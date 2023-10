LA HABANA, Cuba. – Las autoridades municipales de Diez de Octubre están amenazando con desalojar a Ailagim Delgado Martínez, una madre cubana de cinco hijos que hace dos años irrumpió en un local estatal abandonado.

El inmueble, ubicado en la avenida Dolores, entre 18 y 20, Lawton, Diez de Octubre, era una antigua pescadería “abandonada hace muchos años”, según explicó a CubaNet la entrevistada.

“En una reunión con la jefa de Trabajo y Seguridad Social [de Diez de Octubre] se me informa que me querían desalojar y llevarme para mi dirección de residencia, para la casa de mi mamá, quien es alcohólica y de donde salí hace 12 años”, contó Delgado Martínez.

Ailagim Delgado Martínez en la puerta de la “vivienda” que ha ocupado con sus hijos durante los dos últimos años (Foto de los autores)

Según aseguró, su madre la echó a la calle con sus hijos. Desde entonces comenzó a “rodar” hasta llegar al inmueble que hoy ocupa.

“Me colé en un lugar, salí de ahí porque [las autoridades] me dijeron que me iban a resolver [una casa], pero nunca me resolvieron. Seguí dando tumbos, de aquí para allá alquilada o viviendo en casa de los vecinos, pero es una situación imposible de sostener por la cantidad de niños que tengo”, precisó.

Delgado Martínez detalló que su situación es conocida por las autoridades municipales y provinciales. “Ha venido el PAMI [Programa de Atención Materno Infantil], ha venido la gente del programa ‘Educando a tu hijo’, hasta el vicegobernador de La Habana lo sabe. Entonces, ¿cómo es posible que nos quieran desalojar?”, se pregunta.

Interior de la “vivienda” ocupada por Ailagim Delgado Martínez y sus hijos hace dos años (Foto de los autores)

Delgado Martínez dijo a CubaNet que quisiera darles una mejor vida a sus hijos, pero no tiene ningún modo, aseguró.

“Aquí yo estoy porque no tengo dónde estar. Ya no sé qué hacer, a dónde tengo que dirigirme… ¿Tengo que tirar las colchas en la Plaza de la Revolución para que el mundo vea mi situación real?”, también se pregunta.

Dado el déficit habitacional en la Isla y el incumplimiento del régimen cubano de apoyar a las madres solteras de tres o más hijos, cada vez son más las familias que optan por irrumpir en locales estatales abandonados, a pesar de las consecuencias legales derivadas de esa acción.