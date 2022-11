MADRID, España.- Este martes comenzará el juicio contra el activista cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Ktivo Disidente, acusado de los presuntos delitos de difamación, desobediencia y desacato.

“Mañana es el juicio de este valiente, juicio amañado como todos los que hace la dictadura, Ktivo Disidente es un guerrero que sin miedo le dijo basta a la dictadura”, expresó a través de Facebook el también activista Marcel Valdés.

En su publicación Valdés llamó a estar pendientes del juicio y a hacer la noticia viral.

Por su parte, el defensor de los derechos humanos en Pinar del Río, Julio César Góngora, precisó que el juicio será a las 9:00 de la mañana en un tribunal de Cienfuegos y pidió solidaridad con el preso político.

Me acaban de avisar mañana 9 AM juicio de kativo el disidente. CARLOS ..HAGAMOSLO VIRAR EL KATIVO NO ESTA SOLO COMPARTAN HAGAN UN POST LO QUE SEA #dondecaigaunoestamostodos #LibertadParaLosPresosPoliticos #VivaCristoRey #vivaelcid pic.twitter.com/xxFMDfbdwQ — JULIO CESAR GONGORA (@JulioGngora2) November 28, 2022

Ktivo Disidente fue detenido el pasado el 28 de abril, tras protagonizar una protesta pacífica en el boulevard de San Rafael, en La Habana.

Durante la manifestación Díaz González se pronunció contra el inmovilismo del pueblo cubano y llamó a luchar contra una dictadura que ya lleva más de 60 años en el poder.

“No tenemos que ser comunistas o socialistas obligados. (…) Esto tiene que parar, y lo tenemos que parar nosotros. No hay sociedad civil. No tiene que haber violencia, no tiene que haber derramamiento de sangre, pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país”, reclamó.

Durante todos estos meses encarcelado en la prisión de Ariza, en Cienfuegos, donde ha sido malatratado, Ktivo Disidente ha realizado varias huelgas de hambre.

En julio de este año el Tribunal Municipal de Cienfuegos le negó la posibilidad de salir en libertad con una fianza de 10 mil pesos, medida a la que, previamente, el Tribunal había accedido.

