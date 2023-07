MIAMI, Estados Unidos. – El humorista cubano Lázaro Hernández, mejor conocido por su seudónimo “El Flaco” o “Vititi”, denunció esta semana la censura sufrida durante su paso por la Televisión Cubana. Asimismo, denunció haber sido rechazado por la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) debido a su estilo de humor, calificado por algunos como demasiado “fuerte”.

En una entrevista compartida en su cuenta de TikTok, Hernández rememoró algunas de las situaciones en las que se encontró con la censura. “Fueron varias veces”, reveló el comediante. “Una de las más duras fue cuando en un espectáculo en la plaza de Bayamo hice un chiste sobre la gravedad de la Televisión Cubana. Me decían, ‘¿Cómo que Issac Newton? Él inventó la ley de la gravedad’. Y yo contestaba: ‘¿Y tú quieres cosa más grave que la Televisión Cubana?'”.

Como consecuencia de este incidente, el humorista y sus colegas estuvieron meses sin poder actuar. “Nos citaron a una oficina y pusieron el video mío haciendo el chiste. Nos separamos. Y después de eso… me quitaron un chiste en el programa Pateando la lata porque yo salía con una gorra que decía Yankees de Nueva York. Barbaridades, tengo para hacer un libro”, contó Hernández.

Además, el humorista reveló por qué nunca se unió a la UNEAC. “Llegó un momento en que sí me interesó porque veía tantos artistas ahí, pero cuando me interesé por ella no me aceptaron porque mi humor era muy fuerte para ellos”, compartió Hernández. Explicó que el humor que realizaba en el teatro y en los cabarets siempre fue intenso, adaptándose a lo que le gustaba al público.

Hernández profundizó sobre la necesidad de un humor “más fuerte” en los cabarets: “El público que va a estos lugares hoy por hoy no es el mismo que iba antes. Ahora es más de farándula, incluso de menos estudios, sin discriminar a nadie. Entonces, tienes que hacer el humor fuerte porque es lo que le gusta a la gente ahora. El otro humor, el inteligente, no funciona. Eso es lo que ellos (la UNEAC) no entendían”.

Hernández, con una trayectoria de más de dos décadas como humorista en Cuba y gran popularidad gracias a programas como Pateando la lata y A otro con ese cuento, pone de relieve las dificultades que conlleva la censura en el humor cubano.

Como expresó a Diario de Cuba el director y guionista Iván Camejo en abril pasado: “Hacer humor en Cuba es una tarea difícil porque, sobre todo en los medios tradicionales, la censura es muy fuerte. Una de las cosas que nos prohibían en la Televisión Cubana era hablar del término censura. Hasta la palabra censura estaba censurada”.