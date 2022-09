MIAMI, Estados Unidos. — Eliades Arcia Laffita, quien fuera combatiente internacionalista en Angola, denunció estar siendo víctima de extorsión en su propio hogar sin que las autoridades intervengan en su favor.

Residente en Baracoa, Guantánamo, Arcia Laffita aseguró a CubaNet que una sobrina suya policía quiere expulsarlo de la casa.

“He ido al Partido, he ido al Gobierno, he ido a la policía. Mi sobrina se quiere coger la cosa. Esto que yo estoy pasando no se lo deseo a nadie”, expresó Arcia Laffita, quien sobrevive con una chequera de apenas 1 600 pesos.

Debido a la situación en que vive, el excombatiente almuerza y come en el barrio baracoense de La Laguna.

“Vivo con 1 600 pesos que no dan para nada. Solamente de comida en La Laguna tengo que pagar 760 pesos. Tengo dos hijos chiquitos y tengo que buscar pan, buscar mis cosas y hacer mandamos para poder tener 20 pesos en el bolsillo”.

Diabético y sobreviviente de cinco infartos, Arcia Laffita recibió la baja laboral por sus continuos problemas de salud. Sostiene que, debido a su edad, nadie responde a sus quejas.

“Ni siquiera la compañera de la Asociación de Combatientes de la Revolución ha querido atender mi caso”.

El excombatiente lamentó, además, que su sobrina vendió el televisor de la casa, “que era una herencia” de su madre.

Eliades Arcia Laffita también mostró a este diario algunas de las muchas medallas que recibió por su participación en la guerra de Angola. Asegura que ninguna le ha servido para nada.

