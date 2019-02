Colombia entregará recompensa de hasta 1.2 millones de dólares por líderes del ELN

MIAMI, Estados Unidos.- El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este jueves que su gobierno entregará una recompensa de hasta 4,000 millones de pesos (unos 1.2 millones de dólares al cambio de hoy) a quien entregue información que permita la captura de tres de los cinco líderes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Hoy se lanza una campaña donde se van a ofrecer 4,000 millones de pesos por criminales como alias ‘Gabino’, alias ‘Pablito’ o como alias ‘Antonio García’, del grupo ELN”, dijo Duque después de un consejo de seguridad que encabezó en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, informó la agencia de noticias EFE.

Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”; Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”, y Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, este último máximo líder del ELN, integran el Comando Central (COCE) de esa guerrilla, también integrado por Israel Ramírez, alias “Pablo Beltrán”, y Rafael Sierra Granados, alias “Ramiro Vargas”.

El ELN asumió la autoría del atentado con un coche bomba perpetrado el pasado 17 de enero en La Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que dejó 21 personas muertas, además del conductor del vehículo, y 67 más heridas. Desde entonces el presidente colombiano ha dicho que quiere a los responsables, entre ellos a los líderes de esa guerrilla que se encuentran en La Habana como parte de los diálogos de paz.

Según Duque, la recompensa hace parte de la estrategia del Gobierno colombiano para combatir a los grupos criminales señalados de asesinar a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, pues de acuerdo a cifras de la Defensoría del Pueblo de Colombia, durante el año pasado fueron asesinadas 172 personas de esa población.

“En función de nuestra tarea de derrotar a esas estructuras criminales y de proteger a nuestros líderes sociales se lanza hoy una campaña para hacer visibles a esos matalíderes y lo vamos hacer con una nueva política de recompensa que lanza el Ministerio de Defensa integrando toda la fuerza pública”, afirmó el mandatario.

Así mismo, reza la nota de EFE, el jefe de Estado detalló que se entregarán hasta 3,000 millones de pesos (unos 966.000 dólares) por información con la que se logre capturar a Dario Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, máximo líder del Clan del Golfo, la banda criminal más grande surgida de la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006.

En sus declaraciones Duque aseguró que también se ofrecerán hasta 2,000 millones de pesos (unos 644,000 dólares) por información para capturar a Miguel Botache, alias “Gentil Duarte”, y Luis Antonio Quiceno, alias “Pácora”, cabecillas de Los Pelusos, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Además, las autoridades entregarán hasta 500 millones de pesos (161,000 dólares) como recompensa por información sobre otros 28 criminales.

“Esta acción la hacemos porque la ciudadanía va a ser fundamental en ese trabajo articulado para ayudarnos a saber dónde están, para que ellos sepan que todo un país los está persiguiendo porque no queremos más asesinatos de líderes, no queremos más terrorismo, no queremos más secuestros y no queremos más extorsión”, concluyó Duque.