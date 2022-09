MADRID, España.- Una nueva colección del grupo editorial estadounidense Macmillan Children se estrenó esta semana con un libro dedicado a la cantante cubana Celia Cruz.

La serie de biografías, bajo el título de Hispanic Star, tiene el objetivo de presentar a los niños personalidades latinas que hayan influido en la cultura norteamericana.

Esta primera entrega, sobre “La Reina de la Salsa”, fue escrita por Claudia Romo Edelman, fundadora de We Are All Human Foundation, y William Alexander, un autor cubanoamericano ganador del Premio Nacional del Libro. La ilustración estuvo a cargo de Alexandra Beguez.

“Conoce a la Reina de la Salsa, Celia Cruz, una niña de La Habana, Cuba, a la que le encantaba cantar. Su voz conmovedora, su encanto convincente y su determinación imparable la llevaron a su meteórico ascenso a la fama, abriendo la puerta a los artistas latinos en todas partes. Su floreciente carrera la llevó de la Sonora Matancera a la Fania All-Stars, con la creciente popularidad de la salsa, género nacido de estilos musicales afrocubanos. Seis décadas y más de setenta álbumes después, la influencia de Celia todavía tiene un innegable arraigo en la música actual”, se lee en la reseña del libro.

Junto a la biografía de Celia Cruz se presentó la del pelotero boricua y estrella de las Grandes Ligas (MLB), Roberto Clemente.

