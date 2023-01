MADRID, España.- El colaborador de CubaNet y periodista independiente Yoel Acosta fue citado este jueves por la Seguridad del Estado cubano. La citación, fijada para este viernes a las 9:00 de la mañana en una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Baracoa, donde reside, fue entregada a su esposa, pues Acosta no se encontraba en casa.

“Mi esposa le preguntó el motivo de la citación y ellos le respondieron simplemente que solo cumplían órdenes, que de no presentarme mañana sería acusado de desobediencia”, explicó el reportero a CubaNet.

Yoel Acosa, defensor de los derechos humanos, ha sido interrogado y amenazado en varias ocasiones. Además ha sido víctima de decomiso de sus teléfonos móviles que “se han llevado tanto de su vivienda como las veces que lo han detenido en plena vía pública”.

La última que vez que había sido citado fue en diciembre pasado. “En esa ocasión”, explica Acosta a este medio, “se me abrió un expediente donde me acusaban de atentar contra la Seguridad del Estado. Me dijeron que tenía tres meses para abandonar mi país, plazo que llega hasta marzo. Y que si no me retiraba de la oposición y no dejaba de hacer mi trabajo como periodista independiente, que es hacer audiovisuales de la realidad del cubano, se me reabriría este expediente, porque ellos me estaban siguiendo por ese delito, presunto atentado contra la Seguridad del Estado”.

En agosto pasado el también periodista de CubaNet Nelson Julio Álvarez Mairata renunció a su trabajo como reportero debido a las presiones de la Seguridad del Estado.

En ese momento Mairata explicó: “Desde el año 2019 estoy siendo sometido a extenuantes horas de interrogatorios y arrestos, cartas de advertencia, allanamiento del domicilio donde me encontraba viviendo, golpes, chantajes, ocupación de los equipos con los que trabajo, hackeo de mis perfiles en redes sociales y exposiciones de mi vida privada con burlas sobre mi sexualidad e identidad de género”.