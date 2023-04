MIAMI, Estados Unidos. — La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) ha estado bloqueando líneas móviles de usuarios sin previo aviso debido a un supuesto error de sistema, según denuncias aparecidas en redes sociales.

Clientes del monopolio estatal en varias provincias del país dijeron haberse quedado sin comunicación en su móvil desde el pasado 4 de abril.

En los teléfonos afectados aparece un mensaje que indica que la persona no puede usar la línea, dejándola completamente incomunicada. El error deshabilita los servicios de Internet, voz y envío de mensajes SMS.

El mensaje de ETECSA especifica: “Usted está temporalmente bloqueado. Por favor, llame al servicio de atención al cliente”.

Cuando la persona afectada llama a la compañía para presentar una queja, le responden que la solución está en manos de una sucursal, pero cuando el usuario acude al lugar tampoco le dan solución.

“¿Alguien me puede decir hasta cuándo? Hoy es el cuarto día que quedé incomunicado, y en tres días se me vence el paquete con más de seis gigas y horas, y lo voy a perder todo por no poder recargar. Siempre que llamo, me dicen que vaya a la sucursal, y siempre me cuentan algo diferente”, publicó en el grupo de Facebook Amigos de Etecsa Yeider Walker Ramírez, uno de los afectados.

En algunas sucursales acusan a los usuarios de haber insertado la línea en un teléfono robado, y que ETECSA no tendría nada que ver con ese error. Muchos llevan más de una semana sin poder usar su línea.

Un equipo de CubaNet contactó con el servicio de atención al cliente y desde este aseguraron que había “fallas en la red y que ese problema podría demorar un poco en solucionarse”. No quisieron brindar más detalles sobre la causa del problema.

De momento, ETECSA no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.

A raíz del misterioso bloqueo de líneas, varios usuarios aprovecharon nuevamente para expresar su insatisfacción con respecto al servicio de Internet por datos móviles.

En los últimos meses, el monopolio estatal ha recibido un aluvión de quejas, mientras que varios medidores de tráfico de Internet califican a Cuba como el país con la peor velocidad y calidad de Internet de América Latina.