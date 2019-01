MIAMI, Estados Unidos. – El director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mauricio Claver- Carone, criticó al régimen cubano por ofrecer apoyo a organizaciones terroristas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos insurgentes que operan en Colombia y Venezuela.

En declaraciones a La W Radio, de Colombia, el alto funcionario de origen cubano, analizó la situación política de la región y calificó al ELN como un foco de desestabilización en la zona.

“Para los Estados Unidos no hay la menor duda que Nicolás Maduro y que algunos de los sectores de Maduro y los grupos que lo apoyan, de seguridad, etc., y grupos paramilitares también, con la ayuda del gobierno cubano, han auspiciado, apoyado y patrocinado al ELN. De eso no hay dudas”, dijo Claver- Carone.

El asesor de Donald Trump también alertó sobre la crisis en Venezuela y los continuos actos de represión hacia la población perpetrados por grupos paramilitares desde que Nicolás Maduro ascendió el poder ilegítimamente.

“El único culpable es Nicolás Maduro, los sectores que lo siguen y el apoyo que está recibiendo del gobierno cubano”, señaló.

Asimismo, Claver- Carone fue incisivo respecto a la incidencia del régimen de la Isla en el panorama regional, asegurando que existen vínculos directos entre La Habana y las guerrillas y grupos paramilitares.

“Lo que ha hecho durante todos estos años el gobierno cubano en Venezuela -el apoyo logístico, de seguridad a los grupos paramilitares, a los Colectivos- que les ha brindado el gobierno cubano a Venezuela para aterrorizar a la población, en sí, es apoyo al terrorismo”, concluyó el funcionario, quien también afirmó que la Isla debería regresar al grupo de países patrocinadores del terrorismo.