MIAMI, Estados Unidos. — La activista por los derechos humanos Claudia Samayoa, vicepresidenta de la Organización Mundial Contra la Tortura, analizó en Lima, Perú, el fenómeno de la tortura en Cuba y otros países de América Latina.

En declaraciones exclusivas a CubaNet, Samayoa señaló que el régimen cubano es uno de los estados que promueve la tortura, sobre todo contra aquellas personas que son utilizadas como objeto de escarmiento.

“En el caso de Cuba, la tortura se ve con claridad en el caso de aquellas personas que han sido detenidas arbitrariamente o que han perdido su libertad por motivos políticos”, declaró la activista guatemalteca a este diario.

Samayoa, que interviene en el foro Ni un día más: Libertad para las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas —uno de los eventos que sesiona en paralelo a la asamblea número 52 de la Organización de Estados Americanos (OEA)— destacó que uno de los casos de tortura es Cuba es el de José Daniel Ferrer, quien permanece privado de su libertad desde el 11 de julio de 2021.

El caso de José Daniel Ferrer es el clásico ejemplo de tortura que responde a un hecho aislado. Es un ejemplo de tortura que se prolonga en el tiempo”, expresó la activista.

Según Samayoa, la tortura en Cuba funciona mayormente no con el objetivo de sacar información a la víctima, sino con el objetivo de castigar a la persona o su grupo social.

La vicepresidenta de la Organización Mundial Contra la Tortura sostuvo, además, que la tortura no es un problema exclusivo de Cuba y que es precisamente el incumplimiento extendido de los mecanismos internacionales por parte de muchos gobiernos autoritarios lo que ofrece la coartada perfecta a los violadores de derechos humanos para perpetrar ese tipo de flagelos.

El foro Ni un día más: Libertad para las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas es organizado por The International Institute on Race, Equality and Human Rights.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.