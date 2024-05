CAMAGÜEY, Cuba. – Las escuelas primarias de Camagüey han implementado, de forma extraoficial, un horario lectivo que solo abarca el horario de la mañana para garantizar el descanso de los niños en las tardes.

La medida, que fue confirmada a CubaNet por padres y maestros, ha generado preocupación debido a la calidad del actual curso escolar.

Una profesora de la Escuela Primaria “Marta Abreu”, en la ciudad de Camagüey, que pidió permanecer en el anonimato, dijo a CubaNet que “los niños después del mediodía se quedan en sus casas para que puedan dormir durante el día, ya que por la noche no pueden hacerlo debido a los prolongados apagones”.

Según la maestra, esta instrucción “fue emitida por los altos jefes”.

Por otro lado, un padre de un estudiante de la Escuela Primaria “José Luis Tasende”, contó: “Nos dijeron que no lleváramos a los niños después del almuerzo. Yo, personalmente, no los llevo cuando no han dormido lo suficiente. Es imposible que puedan aprender algo en esta situación. Y ahora es peor porque no dan casi clases”.

Los cortes eléctricos no solo afectan el descanso de los estudiantes, sino también su capacidad para realizar las tareas escolares, ya que están a oscuras durante todo el día y parte de la noche.

Además, la situación se agrava debido a la dificultad de cocinar alimentos adecuados, ya que muchas familias dependen de equipos eléctricos para cocinar. Esto lleva a que los niños vayan a la escuela sin desayunar.

La situación en Cuba se ha vuelto cada vez más tensa debido a los apagones de alrededor de 16 horas diarias que afectan a todas las provincias excepto a La Habana, donde han sido más esporádicos y cortos.

El sistema energético cubano, compuesto por termoeléctricas, generadores y plantas flotantes, está afectado por la grave escasez de combustible. Además, la red nacional está amenazada por las altas temperaturas, la sequía, la falta de mantenimiento oportuno y un ineficiente “plan de contingencia y gestión estatal”, según coinciden expertos.

El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el pasado 11 de mayo que el país vive una situación sumamente compleja en el tema energético. Sin embargo, habló de “modestos” apagones, un adjetivo que contrasta con la realidad que se vive en la Isla.

Díaz-Canel también mencionó que parte del problema es la escasez de divisas y la falta de disponibilidad de combustible.

