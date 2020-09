MIAMI, Estados Unidos.- Luego de la controversia creada en redes sociales de si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó o no el galardón Bahía de Cochinos por todo lo que “ha hecho” por Cuba y los cubanos, la Brigada 2506 confirmó en un comunicado la entrega del premio, en octubre de 2016, informó este martes el Nuevo Herald.

“Sí, le entregamos un premio de honor al entonces candidato Donald Trump. Fue en una ceremonia sencilla y privada. Le entregamos el escudo de nuestra brigada pintado por Vicente Blanco Capote, uno de los patriotas que fueron a combatir el comunismo a las playas de Cuba con 17 años”, aseguró Félix Rodríguez, ex presidente de esa institución del exilio cubano.

Según el comunicado citado por el Herald, la Brigada 2506 agradecen a Trump su postura de “mano dura” hacia el régimen de La Habana.

Por su parte, el actual presidente de la Brigada 2506, Johnny López de la Cruz, aseguró que le sorprenden los cuestionamientos en redes. “Claro que fue un premio y claro que se lo entregamos al presidente Trump, con quien tenemos excelentes relaciones y similares puntos de vista”.

Este domingo, Trump utilizó su cuenta de la red social de Twitter para vanagloriarse de un premio entregado por los cubanoamericanos de Miami por su labor en beneficio de la “gran población cubana”, en un mensaje en el que ataca a su contrincante demócrata a la presidencia, Joe Biden.

“Joe Biden ha pasado 47 años en política siendo terrible con los hispanos. Ahora confía en el amante de Castro, Bernie Sanders, para que lo ayude. ¡Eso no funcionará! Recuerden, los cubanos de Miami me otorgaron el muy honrado premio Bahía de Cochinos por todo lo que he hecho por nuestra gran población cubana”, escribió Trump este 13 de septiembre.

Sin embargo, poco después del tuit un reportero de la cadena CNN arremetió contra el presidente y lo acusó de inventarse el premio, y que en realidad se trataba de un “respaldo”.

“Obtuvo un respaldo en 2016 de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos. No es un premio”, escribió en Twitter Daniel Dale, y agregó: “[Trump] tiene una larga historia de convertir respaldos y otros no premios en premios”.

Donald Trump y Joe Biden se disputan el voto latino y particularmente el voto cubano en Florida, lo que podría inclinar la balanza en uno de los estados más importantes de cara a las elecciones presidenciales, a celebrarse el próximo 3 de noviembre.