Clandestinos lanza nuevo mensaje en las redes: “Márcale la puerta a un chivato”

MIAMI, Estados Unidos. – El grupo Clandestinos volvió a las redes este viernes con un comunicado oficial donde pide a sus seguidores tomar acciones contra el régimen cubano.

“Salir de esta dictadura para siempre no es fácil, no es sencillo, pero no es imposible. No tengas miedo. Ponte tu máscara. Todos somos clandestinos. Llegó la hora de actuar. Márcale la puerta a un chivato. El cambio es ya”, fue el mensaje que transmitió el misterioso grupo a través de un video montaje donde utilizaron imágenes de la conocida serie de televisión española “La casa de papel”.

La publicación de este viernes es la tercera que lanza la agrupación luego de que el diario Granma anunciara la captura de los supuestos autores de las pintadas contra a los bustos e imágenes de José Martí en La Habana.

El diario oficialista señaló que la “profanación” de algunos bustos de Martí tuvo lugar el pasado primero de enero y fue llevada a cabo por Panter Rodríguez Baró, ciudadano de 44 años con múltiples antecedentes policiacos, y Yoel Prieto Tamayo, de 29.

El reporte señala que ambos individuos habrían cubierto los bustos de Martí con sangre de cerdo.

“Actualmente se encuentran bajo proceso de instrucción penal, sobre lo cual se mantendrá informado a nuestro pueblo”, precisó Granma.

Sin embargo, Clandestinos descartó que hubiese vínculo entre sus miembros y los individuos supuestamente detenidos por las autoridades.

El pasado miércoles el grupo se lanzó a la campaña 100 días 100 voces, en favor de la liberación del líder opositor José Daniel Ferrer, Coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).