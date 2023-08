MIAMI, Estados Unidos. – Yunisleydis Rillos Pau, madre de la niña de tres años citada oficialmente a interrogatorio por la Seguridad del Estado este lunes, aseguró en un video publicado en la red social X que el agente encargado del caso había calificado el hecho como “un error”.

La joven madre, quien también es esposa del preso político Idael Naranjo Pérez, relató los acontecimientos ocurridos este martes en la estación policial de El Capri, donde fue atendida por un represor identificado como Robert.

“Me explica que eso fue un error. Disculpas, fue lo único que dijo. Que cuando el oficial que entregó la citación, cuando mi suegra le dijo que era una niña de tres años, él tenía que haber recapacitado y volver a la unidad a decir que estaban equivocados”, dijo Rillos Pau.

La mujer aseguró haber confrontado al represor: “Ahora supuestamente el error es del oficial que entregó la citación”, le dijo, y le pidió explicaciones sobre la citación.

🚨 Yunisleydis Rillos Pau, madre de la niña citada por la seguridad del esto, Leadi Kataleya Rillos, hace este vídeo explicando todo lo que sucedió en la citación.

Súper emocionante las palabras de esta madre.

— Marcel (@Marcel_305) August 8, 2023

En respuesta, el represor ofreció ayuda y le indicó que debía informarle sobre cualquier “inconveniente” con los presos políticos cercanos a ella. Sin embargo, Rillos Pau rechazó la oferta. “Le dije que la única ayuda que quiero es la libertad de mis presos políticos (…) porque si en dos años ustedes no se han reportado con una ayuda de nada, lo que único que han hecho es reprimirnos y decir que no publiquemos, no quiero ayuda de nada”.

Además, denunció la acción contra su hija como una “barbarie” y aseguró que el mundo entero estaba con ella. “Lo que han hecho con mi hija es una barbarie (…). Esto lo sabe el mundo entero y todo el mundo está conmigo”.

Finalmente, Rillos Pau hizo un llamado a otras madres y al mundo en general a luchar y no permanecer en silencio. “Lo único que le comunico al mundo entero, y más a las madres, es que luchemos”, instó. “No nos callemos, porque miren el resultado: es una batalla que hemos superado porque no nos hemos callado. No podemos tener miedo. Ahora, lo que no hay es que confiarse y estar siempre alertas, porque con ellos nunca se sabe”, advirtió.

Este lunes la ONG Prisoners Defenders denunció la citación de la niña de tres años Leadi Kataleya Naranjo. “¿Qué clase de locos de atar están al mando en Cuba? ¿Qué pretenden citando y amenazando a una niña de tres años? Esa niña no puede ir a esa ignominiosa citación. ¿A oír qué? ¿A responder qué? El tema da asco”, publicó Prisoners Defenders en la red social X.

Prisoners Defenders también enfatizó que el régimen cubano ha realizado actos similares o peores en el pasado. Se refirió a la “ley de los ocho años”, que ha separado a miles de niños de sus madres como castigo por no cumplir con las misiones médicas en el exterior.

Este incidente no es aislado; en abril, la activista opositora Marisol Peña Cobas enfrentó una situación similar cuando su hija de siete años fue citada para un interrogatorio. Peña Cobas fue acusada de “actos contrarios al normal desarrollo del menor” por negarse a enseñarle a su hija la versión del régimen sobre figuras históricas del castrismo.

El Centro de Información Legal Cubalex ha señalado que, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por Cuba, “el niño sometido a interrogatorio debe tener acceso a un representante legal u otro representante apropiado y poder solicitar la presencia de sus padres”.