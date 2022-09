MADRID, España.- El cineasta cubano Lester Hamlet llegó este fin de semana a Estados Unidos. Hamlet, quien recientemente denunció que el régimen le prohibía la entrada a la Isla, compartió a través de redes sociales un video de su llegada. En las imágenes se aprecia el encuentro muy emotivo con la persona que lo recibe.

“Septiembre, 2022. ¡La amistad y la lealtad, por encima de todo”, escribió en la publicación el realizador, que hasta el momento no ha ofrecido más detalles.

Lester Hamlet, que había salido de Cuba para participar en un evento en México, el pasado 25 de agosto anunció desde su cuenta en Facebook que el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) prohibía su entrada al país por cinco años.

“Recibí una llamada del departamento de Protocolo del ICAIC para hacerme saber que, por no haber regresado a la Isla en tiempo —un tiempo determinado por ellos— se me ha aplicado una sanción que me impide regresar a Cuba en los próximos cinco años”, precisó.

“Ya sé que no quieren en casa a quienes tengamos ideas diferentes en lo que respecta a libertad y patria. Ya lo sé y lo he visto en muchas ausencias impuestas. Ya sé, además, que se sienten los dueños de tu vida”, agregó el director de filmes como Casa vieja y Fábula.

Posterior a estas declaraciones, el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, “rectificó” y culpó al protocolo del ICAIC.

Mientras que en el podcast “Chapeando Bajito”, conducido por Arleen Rodríguez Derivet, los voceros del régimen insistieron en que no había sido desterrado; así como expresaron: “hay que ser muy descarado” para hacer estas declaraciones luego de que “llegó a México con un pasaporte oficial”.

