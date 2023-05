MADRID, España.- Verónica Lynn, uno de los rostros más emblemáticos de la televisión y el teatro cubanos, cumple este 7 de mayo 92 años. Durante su larga carrera artística, la actriz, que también ha sido directora del grupo teatral Trotamundos, ha dejado a los cubanos inolvidables personajes. Hoy en CubaNet recordamos algunos de ellos para el cine, las tablas y la televisión.

Madre de Rachel en La bella del Alhambra

En La bella del Alhambra, icónico filme en la Isla y estrenado en 1989, Verónica Lynn interpretó a Amargen, la madre de la protagonista Rachel (Beatriz Valdés). Bajo la dirección de Enrique Pineda Barnet, dio vida a una mujer interesada que contempla los éxitos de su hija. Ha llegado a la vejez abandonada por su amante y chulo y llena de vicios.

“El reto principal fue hacer el rompimiento (…) al comienzo es esa madre sola que crió a su hija y que lava para la calle. Tiene una relación con un hombre que es prácticamente su chulo, ella se sabe firme todavía, siente deseos. Me gusta mucho la segunda parte del personaje, las distintas maneras de aplaudir en el teatro, eso lo estudié por un tiempo”, explicó la actriz sobre el personaje.

En este multipremiado filme compartió con actores como César Évora, Ramoncito Veloz, Miguel Navarro y Héctor Echemendía.

La malvada Doña Teresa en Sol de Batey

En Sol de Batey, estrenada en 1985 y una de las telenovelas más populares de la Isla, Verónica Lynn encarnó a la villana Doña Teresa Guzmán, que tiene la tutela de su sobrina, la joven Charito (Susana Pérez), a quien desprecia y obliga a casarse en contra de su voluntad.

Al avanzar la trama, Doña Teresa pierde la cabeza. Su interpretación de esta mujer sumida en la locura fue muy aplaudida por la teleaudiencia.

“Ciertamente casi todas mis interpretaciones han estado dirigidas a asumir personajes negativos. Pero puedes creer que esos mismos personajes me han llevado a la popularidad. Teresa Guzmán era malísima, inhumana, despiadada, sin embargo, es tan alentador que cuando he recorrido la Isla desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maisí, incluso en el Escambray, rodeada de montañas, he oído decir a muchas personas: `Mira, mira, esa es la mujer de los pajaritos´. Obviamente se están refiriendo a Teresa Guzmán y, a través de ella, a mí. Eso realmente te llena de regocijo”, explicó la actriz en entrevista con Cine Cubano.

Úrsula, en Pasión y Prejuicio

En esta, otra de las grandes telenovelas cubanas, Verónica Lynn vuelve a interpretar un personaje negativo. En esta ocasión interpreta a Úrsula: esposa de Ramón Lahera (Héctor Echemendía) y madre de Beatriz (Dianelis Brito), la protagonista.

Su actuación en Pasión y Prejuicio le valió, en 1993, el premio a la mejor actuación del reparto.

La novela, dirigida por Eduardo Macías, también contó con la actuación de figuras como Isabel Santos, Rini Cruz, Nancy González, Corina Mestre, Eslinda Núñez, y Anabel Leal.

Santa Camila de La Habana Vieja

La versátil actriz también ha dejado su huella en las tablas. Fue precisamente en el teatro que llegó su primer éxito, con el personaje de Santa Camila de La Habana Vieja, en la obra escrita por José R. Brene y dirigida por Adolfo de Luis con el Grupo Milanés.

Aunque este personaje fue interpretado después por otras grandes actrices, la actuación de Verónica Lynn ha sido una de las más loables; así como fue ella quien hiciera el estreno mundial de la obra en 1960.

Sobre este personaje, la actriz ha explicado: “Era la primera vez que hacía una obra cubana, con un personaje tan cubano, entonces para mi enfrentar un personaje con esas características, mulata, solar urbano, santera, y yo adoro mi Camila, lo que no le soporto a una actriz es que me la haga chusma, nada más que chusma, Camila es producto de un medio, de un bajo nivel cultural, pero Camila es pasión, amor, ternura, como buena cubana es solidaria”.

Luz Marina en Aire Frío

Solo tres meses después del estreno Santa Camila, volvió a encarnar otro de los grandes personajes del teatro cubano: Luz Marina Romaguera, de Aire Frío, obra cumbre de Virgilio Piñera y llevada a escena por Humberto Arenal.

En este difícil rol, Verónica Lynn dio vida a una mujer amargada e implacable, todo lo contrario a Santa Camila.