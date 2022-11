MADRID, España.- Al menos cinco migrantes cubanos murieron ahogados este fin de semana tras el naufragio de la embarcación en que intentaban llegar a las costas de Florida. Otros cinco balseros se encuentran desaparecidos y nueve fueron rescatados por la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés).

“Los equipos están buscando a cinco personas, a unas 50 millas frente al cayo de Little Torch después de que un grupo se hizo a la mar en una embarcación casera que volcó durante una aventura migratoria fallida. Nueve personas fueron rescatadas, una persona recuperada fallecida”, informó en un primer momento la USCG a través de la red social Twitter.

#Breaking @USCG crews are searching for 5 people, about 50 mi. off Little Torch Key, after a group took to the sea on a homemade vessel that capsized during a failed migration venture. 9 people were rescued, 1 person recovered deceased, Sat… pic.twitter.com/UlYspfz4el

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) November 20, 2022