MIAMI, Estados Unidos. – La Corporación CIMEX, dependencia del conglomerado militar GAESA, desmintió este sábado rumores sobre eventuales operaciones de venta de combustible en Moneda Libremente Convertible (MLC) a partir del 1ro de noviembre.

“La Corporación CIMEX desmiente las noticias que están circulando en las redes sociales sobre la comercialización de combustible en moneda libremente convertible (MLC) a partir del lunes 1ro de noviembre. Esta noticia es falsa”, indicó la empresa estatal en un comunicado aparecido en redes sociales.

“Informamos a nuestros clientes que el combustible mantiene su comercialización en CUP a través de los diferentes medios de pago existentes”, añade la publicación.

CIMEX admitió que numerosos clientes en las últimas semanas han denunciado inconvenientes con tarjetas de combustible en moneda nacional, por lo que recomendó el uso de otras formas de pago ya que los servicentros de la corporación operan diversos medios de pago electrónicos.

“Lo anterior no justifica que algunos empleados en los servicentros no dominen a plenitud estas alternativas o no asesoren correctamente a los clientes ante estas u otras dificultades, siendo nuestra responsabilidad continuar con la capacitación a los mismos”, puntualizó la compañía en una difundida por medios oficiales.

CIMEX se ha convertido en la punta de lanza de las operaciones vinculadas al comercio electrónico en Cuba. En septiembre, la empresa anunció el lanzamiento de la versión 2.0 de la plataforma Tu Envío, portal destinado a la venta online de alimentos y productos de primera necesidad en Cuba.

Entre las novedades de la plataforma está la geolocalización para todo el país, que permitirá calcular los pagos del servicio de entrega de productos.

Como parte de las supuestas mejores aplicadas a Tu Envío, también se abrirán “centros recolectores” con el objetivo de que los usuarios vayan a buscar el producto cuando no haya disponibilidad de transporte.

