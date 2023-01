MADRID, España.- Desde la mañana de este lunes el Parque Nacional Dry Tortugas, en Florida, cerrará temporalmente su acceso al público por la llegada reciente de unos 300 migrantes cubanos. La policía y el personal médico evalúan, brindan atención y coordinan el transporte de estas personas a Cayo Hueso.

“El cierre, que se prevé dure varios días, es necesario para la seguridad de los visitantes y los trabajadores, por los recursos y el espacio necesarios para atender a los migrantes”, precisó este domingo a través de un comunicado el Servicio Nacional de Parques.

La nota oficial señala que el parque, al igual que otras partes de los Cayos de Florida, ha visto recientemente un aumento de personas que llegan en barco desde Cuba y desembarcan en las islas del Parque Nacional Dry Tortugas.

NEW RELEASE: Dry Tortugas National Park will temporarily close to the public on January 2 at 8 am while law enforcement & medical personnel evaluate, provide care for & coordinate transport to Key West for approximately 300 migrants who arrived in the park in the past couple days pic.twitter.com/5UiJ1vP2Lc

— Dry Tortugas National Park (@DryTortugasNPS) January 1, 2023