AREQUIPA, Perú – Un equipo de científicos chinos ha desarrollado un material de diamante que conserva su superdureza mientras conduce electricidad.

El avance fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America y podría permitir la creación de diamantes artificiales conductores a gran escala, con diversas aplicaciones.

El material en cuestión combina diamante y grafeno, lo que le otorga una alta conductividad eléctrica. Los compuestos resultantes, formados por nanogranos de diamante interconectados y unidades de grafeno de pocas capas, muestran una conductividad eléctrica sin precedentes y una excelente dureza.

“Nuestro producto de demostración tiene un aspecto similar al de una moneda de 13 mm de diámetro y de entre 1 y 2 mm de grosor. El grafeno le da su aspecto negro”, dice Yang Xigui en la publicación, uno de los autores del estudio y profesor de la Universidad de Zhengzhou, especializado en materiales de diamante e investigación física de alta presión.

“Su tamaño y forma podrían ajustarse a petición para adaptarse a su aplicación”, agrega el especialista.

Según los científicos, la alta resistencia del compuesto lo hace adecuado para su uso en motores de aviones y naves espaciales, que suelen experimentar altas presiones y temperaturas extremas durante su funcionamiento.

Este nuevo avance expuesto, también puede favorecer la electrocatálisis en el tratamiento de aguas residuales y funcionar en entornos extremadamente calientes, muy ácidos o alcalinos.

Por otro lado, el diamante es el material más duro conocido por el hombre, o eso parecía, pues recientemente otro equipo de investigadores asegura haber encontrado uno que es todavía más duro.

El descubrimiento fue realizado mediante simulaciones realizadas con un superordenador que les han permitido probar millones de combinaciones de los átomos del carbono.

Sin embargo, los investigadores son incapaces de replicarlo de manera artificial en el laboratorio y el único sitio posible donde puede encontrarse de manera natural podría estar fuera del sistema solar.

El nuevo diamante lleva por nombre BC8 y es un cristal de ocho átomos con forma tetraédrica que tieneun 30% más de resistencia a la compresión que los diamantes tradicionales. Ahora bien, para sintetizar este material en un laboratorio haría falta someterlo a niveles de presión y temperatura muy precisos imposibles de alcanzar por el momento.

Elhallazgo trascendió gracias a investigadores del Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) y la Universidad del Sur de Florida, quienes compartieron los detalles de este descubrimiento en un reciente artículo de la revista The Journal of Physical Chemistry Letters.

