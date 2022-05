MIAMI, Estados Unidos.- El científico cubano Rolando Pajón acaba de ser nombrado director médico de Moderna en Latinoamérica y esta semana contó en entrevista con el diario español El País la historia de cómo huyó de Cuba, y su papel en una de las vacunas más seguras contra el coronavirus.

Pajón salió de Cuba hace 15 años como parte de una delegación científica cubana que acudió a un proyecto en Calgary, Canadá. Desde entonces no ha regresado. “Es el precio que pagan quienes escapan del régimen cubano”, asegura.

“Teníamos entre manos un ensayo que no podíamos desarrollar en Cuba porque necesitábamos un reactivo específico que no era fácil de conseguir. Establecí una colaboración con un científico de la Universidad de Calgary precisamente para eso. Traté de que algún miembro de mi equipo viajara a hacer ese trabajo, pero a ninguno le daban el permiso. Así que tuve que ir yo”, contó.

Salir de Cuba

Cuando se subió al avión sabía que no regresaría, y que pasaría muchos años sin ver a sus hijas y a su abuela, en ese entonces de 82 años y su “fan número uno”, relató.

“Es una decisión muy fuerte. No sabía si tendría tiempo de volver a ver a mi abuela, ya mayor, y asumía que pasarían muchos años sin poder abrazar a mis niñas, porque el Gobierno no permite viajar a la familia ni a uno volver; lo considera un traidor. Pero yo sabía que mi futuro no estaba en un país como Cuba”, sentenció.

Pajón se crio con sus abuelos en Bauta, en las afueras de La Habana. Era una familia “muy, muy, muy, muy modesta”, dice, y cuando pequeño pasó por un sistema de escuelas para niños con talento. Luego terminó dirigiendo un equipo de investigación en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba. De ahí a Calgary, de donde no regresó.

El científico explicó que en Canadá hizo los experimentos para los que había viajado, envió los resultados a su país y se quedó. Pasó dos años “trabajando sin parar”, pues su obsesión era hacer algo útil.

“Hay muchos investigadores en este campo que nunca ven cómo su trabajo se convierte en una vacuna”, y él quería hacer algo más que trabajar con roedores. “Somos buenísimos haciendo vacunas para ratones. Y curándoles el cáncer, pero yo buscaba un impacto real”.

Un cubano en la vacuna de Moderna

Más de una década después, cuando el coronavirus irrumpió en 2020, ya Pajón trabajaba en Moderna desde 2018. Trabajaba en inmunizaciones frente a la gripe que utilizaban la revolucionaria tecnología de ARN mensajero. En eso inició el coronavirus.

“Yo era el líder del equipo que desarrolló todos los test y todas las pruebas de laboratorio que miden la respuesta inmune y la seguridad de la vacuna”. La tarea de Pajón era controlar que iba todo bien con los más de 30 000 individuos que participaban en el estudio: “Organizar las muestras, hacer los análisis, generar los datos, comprobar que los anticuerpos de nuestra vacuna neutralizan al virus en una población tan grande. Todo eso es un sistema muy complejo, con la participación de un equipo muy grande. Y yo estaba liderando ese equipo”.

Pajón vive actualmente en Boston, y solo piensa que su abuela hubiera estado orgullosa de su trabajo y de donde está hoy.

