El científico Ariel Ruiz Urquiola se declara en huelga de hambre

PINAR DEL RÍO, Cuba.- El biólogo Ariel Ruiz Urquiola inició una huelga de hambre en la tarde de ayer en protesta por la violación de sus derechos laborales penitenciarios, llevada a cabo por las autoridades del campamento de reclusos nombrado Cayo Largo, ubicado a 15 kilómetros de Consolación del Sur, Pinar del Río.

Omara Ruiz Urquiola, hermana de Ariel dijo a CubaNet que en la mañana de este lunes uno de los reclusos del campamento penitenciario la llamó para informarle la decisión del biólogo.

“Le niegan el acceso al trabajo que le corresponde, lo que ha provocado que comience esa huelga (…) Me preocupa que la inició por problemas de violación de sus derechos penitenciarios, pero está exigiendo su liberación inmediata, según me dijo el recluso que me llamó. ”

Desde la entrada de Ariel Ruiz al campamento de penados conoció que tiene derecho al trabajo. Omara asegura que hasta el momento no se había incorporado por la falta de ropa adecuada.

“Le llevamos la ropa y ahora son los oficiales del campamento los que dicen que no está autorizada su salida al trabajo”, dijo Omara.

Ariel Urquiola fue condenado a un año de privación de libertad por Desacato, en una causa manipulada por las autoridades locales de Viñales, Pinar del Rio. Este mes el biólogo fue declarado prisionero de consciencia por Amnistía Internacional, institución que exigió su liberación inmediata.