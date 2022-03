MADRID, España.- El reconocido músico cubano Chucho Valdés aseguró que no “le gusta lo que está pasando en Cuba” y le provoca “una gran frustración”.

En una entrevista con el diario español ABC, el pianista, que vive entre Málaga y Miami desde el año 2010, señaló que para su país “sueña lo mejor”, que es “la libertad”.

Valdés se refirió también a un momento en que parecía que la situación de Cuba mejoraría, lo que consideró un momento esperanzador, pero que no llegó.

Vale recordar que el pasado 11 de julio, día en que sucedieron las protestas antigubernamentales en toda Cuba, que luego fueron reprimidas por el régimen, Chucho Valdés declaró a través de Facebook: “Me da mucha tristeza lo que está sufriendo mi pueblo incluida mi familia, duele mucho ver las condiciones infrahumanas en las que subsisten”.

“¡Basta de engaños y mentiras! Es imprescindible la ayuda humanitaria internacional”, agregó.

No obstante, destacó a ABC que para él es primordial la relación con sus hijos.

“No hay fuerza en el mundo que consiga que un padre deje a sus hijos por otros problemas. Mis hijos son mi vida. Los amo, como amo a Cuba, aunque no esté de acuerdo con lo que ahí pasa, pero me refugio en el arte, en mi música, porque hay cosas que no puedo resolver yo solo”, manifestó.

Chucho Valdés, ganador de nueve premios Grammy, también conversó sobre el concierto que tendrá lugar el próximo 5 de julio durante el Festival Starlite, en Marbella, donde será protagonista y recibirá un homenaje por su 80 cumpleaños.

“La primera vez que acudí al festival fue como espectador y me impresionó la calidad. Logré tocar en el 2014 cuando actué con mi cuarteto pero tenía ganas de actuar con mis amigos y fue en mi cumpleaños cuando Sandra García San Juan decidió organizar esa velada. Efecto Mariposa y Javier Ojeda estarán por España y también Pablo Milanés y Pancho Céspedes por mi Cuba natal. Claro que fue el mejor regalo que podía recibir a mi edad”, expresó.

Preguntado sobre la posibilidad de volver a vivir en Cuba, declaró que “en otras circunstancias claro que sí”, pues “su historia, sus raíces, todo lo de su vida sale de ahí”.

El músico adelantó que en octubre saldrá publicada su autobiografía, titulada Lo que he vivido, donde recuerda a las tres personas más importantes de su vida: sus padres y su abuela.

“Allí lo contaré todo. Puede que haya quien se enfade, pero es mi verdad de lo que he vivido”, señaló.

