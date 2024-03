LA HABANA, Cuba. – Como parte de una gira nacional, el chef español Miguel Ángel Jiménez visitó la ciudad de Holguín para grabar un capítulo del programa Chefarándula, de la Televisión Cubana (TVC).

A Jiménez lo acompañaron una decena de realizadores de la TVC, quienes viajaron a Holguín en una guagua de la agencia Transtur.

El programa se grabó el 15 de marzo en La Bodeguita del Medio, restaurante estatal perteneciente a la cadena extrahotelera Palmares.

Otra locación usada para la grabación fue el céntrico parque Calixto García, que el chef español recorrió con micrófonos inalámbricos de solapa junto al realizador de radio e historiador holguinero César Hidalgo Torres.

Esta es la segunda temporada del programa Chefarándula, apelativo con el que también se identifica Jiménez. La primera se tituló Sabe a chef y fue creada y dirigida por el realizador Lester Hamlet, quien fue expulsado del programa por diferencias con Jiménez.

“Él [Miguel Ángel] movió sus influencias y ahí hubo una reunión extraordinaria entre Lis Cuesta [esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel] y otras esferas de aquí de la Televisión. Decidieron que tú no sigas en el programa, tú estás botado de ahí (…). El proyecto dejó de ser mío, me lo arrancaron”, dijo Lester Hamlet en una entrevista con Ian Padrón.

Miguel Ángel Jiménez en La Bodeguita del Medio, Holguín, el pasado 15 de marzo (Foto: CubaNet) Miguel Ángel Jiménez en La Bodeguita del Medio, Holguín, el pasado 15 de marzo (Foto: CubaNet)

El programa de Jiménez incluso ha recibido críticas dentro del oficialismo. En marzo de 2023 el periódico estatal Tribuna de La Habana reprodujo una publicación en redes sociales de la periodista oficialista Soledad Cruz Guerra, que reconocía que en un “contexto desfavorable para la alimentación” como el cubano era “comprensible que un programa como Chefarándula, que en otra circunstancias podría ser mejor valorado, cause particular irritación en no pocos televidentes”.

En las recientes manifestaciones masivas en Santiago de Cuba, Bayamo y Santa Marta (Matanzas) los cubanos pidieron a viva voz “comida y corriente”. A este reclamo se sumó monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, quien, en la Eucaristía del Domingo de Ramos, pidió a la Virgen de la Caridad del Cobre “corriente, comida y libertad”.

