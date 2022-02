MIAMI, Estados Unidos. — El cantante cubano Ramón Lavado Martínez, mejor conocido como “Chacal”, denunció este lunes la represión desatada en Cuba contra los manifestantes del 11 de julio.

En entrevista ofrecida a CubaNet en Directo, “Chacal” abordó las circunstancias lo llevaron a tomar partido contra el régimen, sin importar las consecuencias.

“Chacal, más que artista, es un ser humano que tiene familia, que tiene madre, que tiene abuelos y que cree que lo que define la nobleza del ser humano es la familia y los valores y los principios que esa familia te pueda inculcar”, señaló el reguetonero, radicado en Miami.

El cantante asegura que la violencia contra los manifestantes del 11J dejó al descubierto la verdadera esencia del régimen cubano.

“Cuando tú atacas a un ser humano, cuando tú atacas a un niño y lo sentencias 15 y 20 años de prisión, cuando tú eres capaz de herirlo, de fracturarle un hueso, de romperle la nariz, tú no estás respetando esos códigos”, señaló el artista.

“Chacal” aseguró que quienes salieron a pedir libertad el 11 de julio no eran delincuentes ni pedófilos ni ladrones.

“Pedir libertad no es un delito. Tú por eso no me puedes agredir. Tú por eso no me puedes meter preso”, agregó.

Además de lanzar 11 de julio, un tema dedicado a la histórica jornada de protestas que se vivió en Cuba el pasado año, también formó parte de la reedición de ¡Que se vayan ya!, en la que Willy Chirino incorporó a varios artistas de la Isla.

Sobre sus pronunciamientos en redes sociales en favor de la libertad de Cuba, el reguetonero dijo haber actuado sin presión ni obligación de nadie.

“Yo lo sentí. A mí nadie me dijo nada, ni me obligó a nada (…). Me siento muy bien en ese sentido. Mi familia está orgullosa”, comentó el artista sobre su posicionamiento contra la represión.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.