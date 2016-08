Celebran primer encuentro de la comunidad Android en Cuba

Logo de la comunidad Android cubana (Foto de los autores)

LA HABANA, Cuba.- En la tarde de este sábado se celebró el primer encuentro de la comunidad Android cubana, con el eslogan “Por una cultura tecnológica al alcance de todos”. Se dieron cita los fanáticos del sistema operativo de Google y algunos desarrolladores de aplicaciones cubanos. El objetivo principal fue mostrar el trabajo que ha venido haciendo el blog cubano TuAndroid, principal organizador de la cita, para fomentar una educación tecnológica en el uso de dispositivos móviles con sistema operativo Android.

El evento se llevó a cabo en los estudios del artista Kcho y se presentaron varios proyectos desarrollados en Cuba como “Isla adentro: ¿A dónde vamos?”, “Comunidad Open Street map, mapeando Cuba”, así como las aplicaciones “EnTuMovil”, “Qvacall”, entre otros.

Sobre las 12:30 p.m. se inició la actividad, con una breve intervención del artista Alexis Leyva (Kcho), quien denunció el “bloqueo tecnológico contra Cuba” por parte de los Estados Unidos y señaló la importancia de los desarrolladores de aplicaciones cubanos. “La aplicaciones que se realizan desde Cuba son una forma de liderar de forma inteligente contra el bloqueo”, señaló.

Kcho, un artista que cuenta con el respaldo del oficialismo, posee el estudio Google+Kcho.Mor, el único de su tipo en Cuba, donde la Internet apenas el 5% de la población tiene acceso a Internet.

TuAndroid, es un blog con dominio .cu fundado por Jorge Noris Martínez el 17 de diciembre del 2014, que ha logrado acercar a muchos cubanos al sistema operativo Android en la isla. Noris continuó con una breve explicación de los objetivos trazados por el blog.

“En nuestro país se hace difícil el acceso a Internet por lo que se desconoce de la existencia de muchas aplicaciones, funcionalidades y tutoriales. TuAndroid tiene como principal objetivo brindar información y adiestramiento para que los cubanos alcancen una mayor cultura tecnológica”.

El evento también contó con la participación de Phillip Ortel, ingeniero de Google Play quien se trasladó de Silicon Valley para participar. Ortel dio una disertación sobre la seguridad y ventajas del sistema operativo Android, y sus aplicaciones. Después de terminadas las conferencias compartió experiencias y opiniones con miembros de la comunidad Android cubana. El ingeniero se sorprendió por la creatividad e inventiva por parte de los cubanos que buscan soluciones a pesar del bajo índice de conectividad a Internet que tiene la Isla.

Al finalizar, miembros de talleres de reparación de teléfonos móviles como Ultracell, ofrecieron servicios gratuitos de rooteo, actualización y reparación, algunos participantes solo asistieron para obtener los servicios de forma gratuita.

Yohana Hernández, una joven que estaba participando del evento, comentó: “Me enteré de este evento por casualidad. Y vine porque me llamó la atención que estaban reparando celulares móviles de forma gratuita. No sé lo que es la comunidad Android en Cuba y no creo que me interese mucho. Lo que quiero es hacerle un update a mi teléfono, pasarlo de la versión dos a la cuatro. Cualquier particular por la calle cobra de 10 a 15 dólares por hacer ese trabajo, lujo que no me puedo dar”.

Cuando le preguntamos por qué no lo hacía usando la Wi-fi gratis del lugar nos contestó: “La wi-fi gratis que existe en los estudios Kcho sirve de muy poco. No se puede ni chatear, que es lo que menos ancho de banda consume.”

Organizadores como Noris y Kcho calificaron el encuentro como todo un éxito, y añadieron que seguirán trabajando arduamente para fomentar una mayor cultura tecnológica y una mayor preferencia por el sistema operativo de gigante Google. “Todavía queda mucho por hacer” fue la frase más escuchada por parte de los ponentes.